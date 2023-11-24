以色列哈馬斯暫時停火協議：如何決定放人名單？以國選定300人

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯達成暫時停火4天協議後，終在11月24日起停火，並準備互釋人質或囚犯。據外媒11月23日報道，哈馬斯釋放的人質均為婦孺，以色列釋放的巴勒斯坦人則會多數是少年囚犯，以及婦女。



哈馬斯會在24日下午釋放首批13位人質，預計整個暫時停火期間會釋放50位人質，綜合英國廣播公司（BBC）、時代周刊網站等外媒23日報道，哈馬斯釋放的以色列人質是婦女或兒童。

負責斡旋的卡塔爾官員指，來自同一家庭的人質會安排在同一獲釋批次。據美方稱，在50名獲釋人質中，有至少3名美國公民，包括一位3歲女童。

以色列編訂300人名單

時代周刊網站指，以色列已公布一張約300人的囚犯名單，假若哈馬斯釋放所有人質的話，以色列也會陸續釋放名單上的人。名單中多數是少年囚犯，4成人為18歲以下，也有1成是婦女。

巴勒斯坦官員24日稱，以色列首批會釋放39名巴勒斯坦人，包括24名婦女及15名少年，以交換哈馬斯釋放的首批13人。

為何這麼多巴勒斯坦少年會在以色列遭囚禁？他們大多在以色列因被指犯事而遭拘禁，包括擲石、製造炸彈、破壞安全區、持刀、攻擊警察、放火等。

根據以色列非政府組織HaMoked掌握的數字，在11月，以色列監獄囚禁約6,704名巴勒斯坦人，這個數字遠高於10月的5,192人，據巴勒斯坦官員與非政府組織稱，數字自以巴戰爭爆發後就急速上升。