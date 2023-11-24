以巴衝突｜3巴勒斯坦囚犯交換1人質　以色列稱並無選擇

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）11月23日達成停火4天及釋放人質協議後，以色列政府發言人Eylon Levy接受英國天空新聞（Sky News）訪問，主持人指獲釋人質與巴勒斯坦囚犯不成比例，質疑以色列輕視巴勒斯坦人的生命價值，Eylon Levy強調以方是並無選擇，批評對方指控令人厭惡。



根據以色列與哈馬斯之間的協議，雙方將以50名人質交換150名巴勒斯坦囚犯。天空新聞主持人Kay Burley質疑，以色列為換回人質獲釋，願以3名巴勒斯坦囚犯交換1名以色列人，是否認為以色列人的生命比巴勒斯坦人更具價值。

Eylon Levy聽到此問題時難掩震驚，揚起眉毛及沉默了一下。他批評，對方的指控令人驚訝及厭惡，強調如果可以一換一，以色列顯然會這麼做。他指談判在惡劣的條件下進行，以方如果有選擇，不會釋放這些手上沾滿鮮血的囚犯，他所指的是用刀傷人和槍擊而被定罪的囚犯。Eylon Levy事後在社交媒體X稱，伯利的問題令他一度無言以對。

主持人Kay Burley 已引起廣泛批評，指責其提問不合邏輯且令人反感。