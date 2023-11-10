Nvidia傳供中國市場3款新晶片　路透社：應美國規定降低運算能力

美國政府收緊對中國購買先進半導體產品的限制不到一個月，有媒體報道稱，美國晶片製造商英偉達（Nvidia）將發布3款面向中國市場的最新改良版系列晶片。



財聯社旗下新媒體「科創板日報」星期四（11月9日）報道，英偉達現已開發出面向中國市場的最新改良版系列晶片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。

知情人士稱，英偉達最早將於下星期四（11月16日）公布上述消息，中國廠商最快將在近幾天拿到產品。

科創板日報向英偉達求證該消息的真實性，但截至發稿，英偉達方面暫無回應。

據路透社報道，即將發布的晶片包含了英偉達最新的人工智能（AI）功能，但為了符合美國的新規則，他們削減了一些計算能力。

富國銀行（Wells Fargo）的分析師雷克斯（Aaron Rakers）在一份給客戶的報告中說，推出這三款晶片是一個積極舉措，但預計投資者會質疑英偉達是否在規避美國限制方面過於激進，可能會導致美國政府進一步採取行動。

他指出，Nvidia約四分之一的數據中心晶片收入來自中國。

英偉達10月稱，美國政府對華的新出口限制將影響其銷售人工智能晶片A800和H800。這兩款晶片都面向中國市場所開發的。

美國商務部10月17日宣布，將大幅限制人工智能晶片的出口，這會加大美國公司英偉達和英特爾（Intel）在中國銷售現有產品或為規避規則推出新晶片的難度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

