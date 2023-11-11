Nvidia為中國度身訂造3款晶片？ 學者：美國對華科技戰難實質鬆動

美國收緊對華晶片出口限制不到一個月之內，美國晶片製造商英偉達據報將向中國市場發布三款最新改良版晶片。分析認為，英偉達此舉反映出美國企業在中美科技戰中利益受損，但美國政府在對華科技戰問題上難有實質性鬆動。



財聯社旗下《科創板日報》星期四（11月9日）引述產業鏈人士報道，英偉達已開發出面向中國市場的改良版晶片HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。《浙江日報》主辦的財經新聞平台「銀柿財經」星期五（10日）獲得英偉達內部人士證實，三款晶片將於本月16日正式推出。

美國商務部10月17日發布新的對華晶片出口禁令，限制英偉達對華出售高端人工智能（AI）晶片，包括兩款為中國市場訂製的晶片A800和H800。受此影響，英偉達當月股價下挫近14%。

香港《南華早報》星期四引述英偉達在中國的一家經銷商報道，英偉達此次推出三款新晶片將作為A800和H800的替代品。

路透社報道則指出，即將發布的晶片包含英偉達最新的AI功能，但削減了一部份算力，以符合美國政府的最新限制。

在路透社2023年3月6日拍攝的這一張設計圖片中，顯示NVIDIA標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，英偉達如果完全切斷中國市場，對其收益影響很大。

朱鋒進一步說，英偉達此舉反映出美國對中國發動科技戰，也對美國企業的利益造成很大損失；還反映出像英偉達這樣的公司，對美國政府的遊說在進一步加強。

英偉達佔有中國AI晶片市場超過90%的份額。《華爾街日報》上月曾報道，美國政府的晶片禁令可能讓英偉達損失超過50億美元（390億港元）的中國訂單。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅則認為，英偉達快速推出新晶片是為了繼續佔據中國市場。

他說，如果中國無法獲得英偉達晶片，便會轉向自行研發。一旦中國實現晶片量產後，將會擠佔英偉達的市場。

2023年10月30日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮就管理人工智能簽署行政命令。（Reuters）

對於英偉達在下周美國總統拜登和中國國家主席習近平會晤之前放出消息，王義桅分析是美國為了向中國顯示出一些友好。

不過朱鋒認為，不能說拜登政府在對華科技問題上已完全鬆口，而應該看到美國對華科技戰的背後，也有美國國內企業利益的協調問題。

朱鋒研判，中方領導人在習拜會上會繼續與美國談判和進行遊說，即在考慮美國利益的同時，仍要保持中美關係的基本穩定，尤其是在晶片這類問題上的互利共存。

他說：「總的來說，美國國內戰略界對華科技戰這個問題，難出現實質性的鬆動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

