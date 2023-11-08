英國樂隊Blur成員指無法赴香港演出　入境處反駁：未接獲簽證申請

英國知名樂隊Blur成員詹姆斯（Alex James）11月6日接受英國電台訪問談到，樂隊原想把巡迴演出尾站定在香港，但不獲允許，指「明顯地，中國政府認為我們是不良分子」。香港入境處8日回應稱未有接獲有關簽證申請，並譴責散播誤導資訊的行為。



入境處回覆《香港01》指，未有接獲有關簽證申請，並指散播誤導資訊的行為不能接受及須予譴責。

詹姆斯是Blur的貝斯手，在11月6日的英國廣播公司（BBC）電台節目中，他接受主持人拉雯（Lauren Laverne）訪問時談到Blur正在巡迴演出，他稱本來準備把尾站定在香港，「我們覺得會是極好的，因為專輯The Ballad of Darren之前的專輯The Magic Whip，裏面歌曲都是在香港錄製。」

他之後指不獲允許，「明顯地，中國政府認為我們是不良分子，所以不幸地我們不獲允許回到香港。」（apparently, the Chinese government considers us to be bad actors, so we’re not allowed back in Hong Kong sadly.）

詹姆斯在訪問內未有談及是否有正式申請簽證。

Blur的舊專輯The Magic Whip於2015年發行，專輯封面寫有中文字「模糊」、「魔鞭」，樂隊曾在YouTube頻道上傳約30分鐘影片，紀錄在香港錄製唱片過程。

這唱片入選滾石雜誌（Rolling Stone）的2015年50張最佳專輯（50 Best Albums of 2015）。