英國樂隊Blur成員指無法赴香港演出　入境處反駁：未接獲簽證申請

英國知名樂隊Blur成員詹姆斯(Alex James)11月6日接受英國電台訪問談到,樂隊原想把巡迴演出尾站定在香港,但不獲允許,指「明顯地,中國政府認為我們是不良分子」。香港入境處8日回應稱未有接獲有關簽證申請,並譴責散播誤導資訊的行為。



入境處回覆《香港01》指,未有接獲有關簽證申請,並指散播誤導資訊的行為不能接受及須予譴責。

詹姆斯是Blur的貝斯手,在11月6日的英國廣播公司(BBC)電台節目中,他接受主持人拉雯(Lauren Laverne)訪問時談到Blur正在巡迴演出,他稱本來準備把尾站定在香港,「我們覺得會是極好的,因為專輯The Ballad of Darren之前的專輯The Magic Whip,裏面歌曲都是在香港錄製。」

他之後指不獲允許,「明顯地,中國政府認為我們是不良分子,所以不幸地我們不獲允許回到香港。」(apparently, the Chinese government considers us to be bad actors, so we’re not allowed back in Hong Kong sadly.)

詹姆斯在訪問內未有談及是否有正式申請簽證。

Blur的舊專輯The Magic Whip於2015年發行,專輯封面寫有中文字「模糊」、「魔鞭」,樂隊曾在YouTube頻道上傳約30分鐘影片,紀錄在香港錄製唱片過程。

這唱片入選滾石雜誌(Rolling Stone)的2015年50張最佳專輯(50 Best Albums of 2015)。