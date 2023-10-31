中法戰略對話舉行　王毅稱要持續釋放後疫情時代合作潛力

撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，10月30日在北京與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行第二十四次中法戰略對話。 雙方就中法、中歐關係及國際地區問題進行了友好深入的交流，一致同意發揮好戰略對話重要作用，推動兩國關係保持高水準發展，攜手應對全球性挑戰。此外，雙方也就烏克蘭危機、以巴衝突、氣候變遷、人工智能等議題交換了意見。

王毅表示，當今國際情勢變亂交織，挑戰層出不窮。在兩國元首戰略引領下，中法關係穩健前行，為不確定的世界提供了寶貴的穩定性。站在時代的十字路口，中法作為獨立自主大國，應當承擔起自身責任，以兩國元首共識為根本引領，堅持相互尊重、合作共贏、交流互鑑，構建「穩定、互惠、開拓、向上」 的中法全面戰略夥伴關係。

盼鞏固政治互信　歡迎法企業赴華投資

王毅說，60年前，中法做出建交政治決斷，打破冷戰藩籬。 今天的世界再現分裂風險，時代呼喚中法重溫建交初衷，攜手維護聯合國核心作用。明年是中法建交60周年，既是里程碑也是新起點，中方願同法方一道，落實兩國元首重要共識，夯實兩國民意基礎，持續釋放「後疫情時代」合作潛力，不斷鞏固政治互信，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。 中國人歡迎更多法國企業來華投資興業，也希望法方為中國企業提供更公平的商業環境。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，10月30日在北京與法國總統外事顧問博納，舉行中法戰略對話。（中國外交部）

雙方並就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐是夥伴，不是對手，雙方共同利益遠大於分歧。 中方視歐方為多極化世界中的獨立和重要一極，雙方關係有著內在邏輯和強勁動力。 希望歐方以更務實理性態度進行對華合作，避免外來干擾，確保相互開放，推動雙方關係穩定發展。

博納：法中應發揮安理會常任理事國作用

博納表示，法方重視發展對華關係，重視中國在世界上的地位作用，對中國經濟有信心，無意限制中國發展。明年法中建交60周年，是兩國關係鞏固與再出發的重要契機。 法方願同中方共同規劃好慶祝活動，深化各領域合作，加強人文交流，增進相互了解，為兩國人民帶來更多福祉。面對世界分裂的風險，法中應加強合作，發揮安理會常任理事國作用，引領方向，促進團結，應對挑戰。 雙方可就永續發展、生物多樣性、應對氣候變遷等事關全球利益的問題密切協調，加強南北交流，促進東西對話，實現世界共同發展。

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