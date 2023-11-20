習近平馬克龍通話談中法與以巴：兩國方案是解決以巴衝突根本出路

中國國家主席習近平11月20日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。



習近平指出，馬克龍今年4月對中國進行成功訪問以來，中法各層級交往快速恢復，各領域合作扎實推進，取得不少成果。2024年，我們將迎來兩國建交60周年。雙方要傳好歷史的接力棒，堅守建交初心、賡續傳統友誼，推動中法關係邁上新台階。中方願同法方保持高層交往，開好中法高級別人文交流機制新一次會議，推動教育、文化、科研等合作取得新進展，促進兩國人民友好往來。中方讚賞法方積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和第六屆中國國際進口博覽會，樂見更多法國產品進入中國市場，歡迎更多法國企業來華投資，希望法方為中國企業赴法投資提供公平、非歧視的營商環境。中方願同法方加強在聯合國等多邊機構合作。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，面對當前變亂交織的世界，中歐應該堅持做互利合作的夥伴。希望法方為推動中歐關係積極發展發揮建設性作用。

習近平強調，中法在應對氣候變化領域合作良好。即將在迪拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會將對《巴黎協定》進行首次盤點，總結評估實施進展，引導未來全球氣候治理進程。應該維護《巴黎協定》制度框架，特別是共同但有區別的責任原則和國家貢獻的自主性。中方願同法方一道，對外發出中法攜手應對氣候變化的有力訊號，推動聯合國氣候變化杜拜大會取得成功。

馬克龍表示，他對今年4月對中國的成功訪問記憶猶新，對近期兩國各層級保持交往對話感到滿意。當前國際形勢下，法中保持戰略溝通合作意義重大。法方願以明年法中建交60周年為契機，同中方密切高層交往，深化經貿、航空、人文等領域交流合作。法方希望同中方就聯合國氣候變化迪拜大會密切溝通，繼續合作應對氣候變化、生物多樣性保護等全球性問題。法方願推動歐盟和中國本著相互尊重、互利合作精神進一步發展全面戰略夥伴關係。

兩國元首就巴以衝突交換了意見。兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道主義危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。雙方同意就共同關心的國際地區問題繼續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

▼法國總統馬克龍2023年4月訪華，與中國國家主席習近平會面：

在習近平與馬克龍通話同日，阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華，討論加沙地帶（Gaza Strip）局勢，中國外長王毅20日與他們會晤。外界猜測通話內容或涉以巴局勢。

20日訪華的沙阿外長代表團成員包括沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）、埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）、印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）、巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）、伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）。他們為當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題溝通協調。

王毅說，國際社會必須緊急行動起來，採取切實有效措施阻止這場悲劇繼續蔓延擴大。

王毅表示，中國完全支持利雅得阿拉伯-伊斯蘭峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。他支持巴勒斯坦人恢復民族合法權利的正義事業。他指國際社會必須立即行動起來，採取有效措施結束加沙戰爭造成的人道災難。

多國外長評論

埃及外長舒凱里對王毅說：「我們期待包括中國在內的大國發揮更強的作用，以制止針對加沙地帶巴勒斯坦人的攻擊。 不幸的是，有一些主要國家為以色列當前的攻擊提供掩護。」

巴勒斯坦外長馬立基稱，以色列聲稱要消滅巴勒斯坦人並奪取巴人的權利，這違反兩國方案。他稱，巴方來到北京是為了討論以色列人在加沙對巴勒斯坦人民所犯下的「野蠻」罪行。

沙特阿拉伯外長費薩爾稱必須立即停止戰鬥和殺戮，立即向加沙運送人道主義物資。他稱稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。

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以色列方面，對是次外長會的回應顯得謹慎，暫時以政府與總理內塔尼亞胡字有回應，但駐北京大使本-阿巴（Irit Ben-Abba）在20日評論。

她在新聞發布會上對外國記者說，希望「這次（多國外長）訪問不會發表任何有關呼籲停火的聲明，現在不是時候」。

她說，以色列希望代表團討論巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）劫持人質，「並呼籲立即無條件釋放他們」，她並補充說，有關各方應共同討論埃及「在促進人道主義援助方面的作用」。