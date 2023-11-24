以巴衝突｜伊朗斡旋　哈馬斯願無條件釋放23泰國籍人質

據總部位於英國的泛阿拉伯媒體《新阿拉伯人報》23日引述消息人士報道，在伊朗的調解下，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）將無條件釋放被扣押在加沙地帶的23名泰國人。



報道稱，一名埃及消息人士透露，應泰國政府要求，伊朗方面與哈馬斯領導人就釋放10月7日對以突襲中被擄走的泰國籍海外勞工進行了溝通，並在之後向泰國政府提供了有關23名工人的當前狀況和詳細訊息。

據該消息人士說，哈馬斯確認將在伊朗的調解下無條件釋放他們。《以色列時報》指出，該協議與日前由卡塔爾和埃及調解的哈以臨時停火協議無關。

在以色列，有近3萬名泰國外勞在農場和果園工作，為當地最大的外勞群體之一，不少農場位於加沙邊境附近。據泰國媒體稱，哈馬斯對以色列境內發起襲擊時，有32名泰國公民喪生、26人被扣為人質。

此前，由泰國政府委派的三人談判小組10月26日在伊朗首都德黑蘭與哈馬斯官員會面，進行了約兩小時的談判。據談判小組成員說，哈馬斯保證會善待這些被扣押的泰國公民，並在「適當的時機」釋放他們。

10月31日和11月1日，泰國副總理兼外長班比分別前往卡塔爾首都多哈與埃及首都開羅，同卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德、埃及外長舒凱里就人質問題舉行了會談。上周，泰國談判小組稱，泰國政府已得到哈馬斯的保證，被扣押的泰國公民「安全」，並可能在未來幾天內獲釋。

本周早些時候，以色列和哈馬斯達成一項臨時停火協議，根據協議，哈馬斯將釋放至少50名婦女和兒童，以換取以軍在加沙地帶停火4天。哈馬斯對此也予以證實。卡塔爾外交部23日說，停火將於24日7時開始，第一批被扣押人員將於24日16時從加沙地帶被釋放。

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