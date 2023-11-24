年資助額高達10億美元　數據揭示哈馬斯「金主真身」？

常年飽受封鎖影響而幾乎未有本土經濟的加沙，戰前有80%以上的人口生活在貧困之中。然而，作為加沙地區的管治者，並於10月7日對以色列發動襲擊的哈馬斯，仍然組建了一支估計有數千人的軍隊，有火箭彈和無人機等武器軍備，還在過去十餘年間在加沙地下修建了龐大的地道網。以色列和巴勒斯坦消息來源稱，該組織的年度軍事預算約在1億美元（約7.8億港元）到3.5億美元（約27億港元）之間。究竟，哈馬斯的資金從何而來？



綜合美國全國廣播公司（NBC）、路透社、德國之聲等媒體報道，自從17年前在加沙地區掌權以來，哈馬斯通過收取稅金、國際援助金、來自盟國公開和秘密提供的資金和軍火支援、以及該組織在海外國家的投資，獲得了可觀的財政收入，該組織又利用加密貨幣、盟國的金融系統來藏匿資金和洗錢。

當中，對從以色列和埃及口岸入境的商品收取的進口稅、在房地產及採礦等領域的海外投資，以及來自盟國和其他國家慈善機構等的援金為三大資金來源。

最大贊助國：伊朗、卡塔爾

作為哈馬斯在財政上的最大支持者，伊朗早在哈馬斯控制加沙之前的20世紀90年代開始，就已經在向組織提供資金和軍事援助。據美國國務院2020年數據，伊朗對哈馬斯及其他巴勒斯坦武裝組織的資助近年來持續增加，每年約為7,000萬美元（約5.46億港元）至1億美元（約7.8億港元）。而以色列政府消息則顯示援金高得多，路透社引述以色列國防官員稱，僅支援哈馬斯的金額就達到1億美元，去年該數字更激增至3.5億美元。哈馬斯高級官員巴拉卡（Ali Baraka）也曾對媒體公開承認，伊朗在資金和武器方面對哈馬斯予以的支持最大。

2005年以色列撤出加沙後，哈馬斯又攬獲卡塔爾政府的支持。由於在封鎖政策下加沙地區的經濟條件惡劣、居民生活處境不斷惡化，以色列、美國和國際社會求助於天然氣富國卡塔爾，試圖避免發生人道災難。經以色列政府許可，卡塔爾每月資助3,000萬美元（約2.34億港元），用於支付加沙公務員（也即哈馬斯成員）的工資，為貧困巴勒斯坦家庭提供100美元（約7,800港元）的食品、基本藥品補貼，並為加沙供電。至今資助總額已經達到約18億美元（約140億港元）。

此外，據美國前反恐官員透露，哈馬斯還長期收到其他來自各國的支持者的資金，當中包括私人捐款，以及來自土耳其、科威特、馬來西亞乃至美國的團體捐款。美國聯邦法院文件和政府評估報告顯示，1995到2001年間，一家名為「聖地救濟與發展基金會」（Holy Land Foundation for Relief and Development）的組織向哈馬斯提供了1200多萬美元（逾9,354萬港元），此外還提供物資和服務，為哈馬斯在美國的主要籌款機構。

主要收入其實是…？

《經濟學人》雜誌報道，哈馬斯的大部分資金來自其投資。外界估計的投資具體數額不等，介乎在5億至10億美元（約39億至78億港元）之間。這些投資項目包括一些由哈馬斯的投資辦公室經營、在中東各國註冊的公司，涵蓋房地產、建築、採礦等行業。其中一家公司建造了蘇丹第一家購物中心Afra Mall，另一家公司則在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）附近開礦，此外還有一家位於阿聯酋的房地產公司，在該國第三大城市沙迦建造了一座摩天大樓。以上這些公司皆否認與哈馬斯有任何關聯。

NBC引述美國、土耳其官員指出，這些公司有的通過慈善機構將資金輸送給哈馬斯，有的則是哈馬斯直接運營並從中獲利。

此外，稅款也佔了哈馬斯收入的一大部分。除了向加沙的企業和居民徵稅外，哈馬斯還對走私物品和非法活動勒索費用，每年的總收入高達4.5億美元（約35億港元）。