南非「刀片跑手」槍殺女友遭判監13年　獲准明年初假釋

南非「刀片跑手」皮斯托留斯（Oscar Pistorius）2013年情人節在家中槍殺女友案件，當地法院2017年判處入獄十三年，他日前申請假釋獲批准，預計他會在明年1月5日可以出獄。



英國廣播公司（BBC）11月24日報道，南非懲教部門表示，皮斯托留斯出獄後，將會與其他假釋人士一樣受到監視，直到刑期屆滿為止。如果他在假釋期間有意搬屋或尋找工作，需要先通知當局。

皮斯托留斯家族發言人亦指，他將會接受療程。

現年37歲的皮斯托留斯2013年情人節在寓所浴室槍殺模特兒女友斯廷坎普（Reeva Steenkamp），南非法院在2014年裁定他刑事殺人罪成，需監禁六年，但經過檢察部門上訴後，法院2017年改判他謀殺罪名成立，刑期加至十三年。

斯廷坎普的母親June沒有出席皮斯托留斯的假釋申請聽證會，指自己沒有力氣面對他，但透過信件表示不反對皮斯托留斯提早出獄，但質疑對方的嚴重忿怒問題是否在獄中獲真正解決，並憂慮將來與他接觸女性的安全。

皮斯托留斯曾在今年較早時申請假釋，惟假釋委員會當時指皮斯托留斯仍未完成提早放監的最低刑期，因此駁回對方申請。

皮斯托留斯在11個月大時被截除雙腿，但他以碳纖維義肢參與田徑賽事，並殺入2012年倫敦奧運400米跑的準決賽，其表現震驚全球，為他帶來豐厚的合約和贊助，亦成為無數人的啟發對象。