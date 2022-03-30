美國70年代驚人綁架案：企圖活埋26兒童　主犯囚40年後今獲批假釋

美國70年代曾發生的驚人學童綁架案，案中主犯、現年70歲的男子伍茲（Frederick Newhall Woods）如今獲批准假釋。有關案件發生在1976年，伍茲連同兩名同伙脅持一架載着學童的校巴，並企圖把所有人活埋在一個礦場中。



3月29日聖路易斯奧比斯波縣監獄宣布批准伍茲的假釋申請。當局有120日作最後決定，若一切順利伍茲將獲得釋放，成為當年著名校巴綁架案最後一位獲釋的囚犯。

伍茲已在獄中渡過逾40年，他過去有17次假釋被拒，他的同伙已分別在2012年及2015年獲釋。

圖為1979年7月，美國加州利佛摩一個石礦場，工作人員正在把涉事的車輛移走。（AP）

案件發生在1976年7月，伍茲與兩名同伙脅持一架校巴，校巴上載有26名僅5至14歲的學童。3人把學童連司機27人脅持到利佛摩（Livermore）的一個石礦場，並把他們關在一架埋在礦場中的貨車，阻止他們離開。

由於礦場環境惡劣且空氣不流通，眾人恐怕有被悶焗至死的風險。司機和學生後來在努力下，成功用工具移開阻礙出口的雜物，在被困16小時後全員成功脫困。參與綁架案的3人後全被抓獲，被判處終身監禁。

圖為1976年7月，大批學童的家長正齊集美國加州喬奇拉的警局，等待子女的消息。（AP）

事件成為當年最震撼的綁架案，也是美國史上著名的學童綁架案之一，至今仍持續影響受害人。伍茲在25日的假釋聽證會上表示，對自己當年的行為感到歉意，並稱40年來他已完全理解當年對所有人造成的恐怖和創傷。

對於伍茲的獲批假釋，受害人反應不一。數名當年的受害人出席假釋聽證會，有人歡迎他的假釋，認為他已受到了應有得懲罰，有人則不認同。特別因伍茲的父母逝世後留下大量遺產，伍茲出獄後可以享受豐厚生活。如布朗海德（Brown Hyde）指出，他不認為伍茲已完全彌補了他的所作所為，因為他仍然是個「百萬富翁」。