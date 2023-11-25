緬甸果敢局勢：120輛往來中國貨車遭燒毀　緬媒指武裝攻下制高點

緬甸北部爆發地方武裝與軍政府之間的軍事衝突，鄰近中國邊境的果敢地區是兩方激烈衝突之地，11月23日有約120輛往來中國貨車在衝突之中遭波及燒毀，現場照片在24日流出，可見現場火勢猛烈。緬媒24日指，地方武裝緬甸民族民主同盟軍在24日成功控制果敢東山區最後一個制高點，攻擊直逼果敢老街區。



緬甸軍政府11月23日指控，緬甸民族武裝分子23日發動無人機襲擊，導致緬甸東北邊境、鄰近中國的木姐（Muse）有約120輛貨車損毀。這些貨車用作運載貨物往返中國。

據24日流出的相片顯示，現場烈火熊熊。緬甸金鳳凰中文報指，這些貨車載有相當數量的日用品、服裝、建築材料等，經濟損失慘重。

緬媒果敢資訊網24日報道，緬甸民族民主同盟軍24日成功控制果敢東山區最後一個制高點，即三大岩山，也收復果敢南部和北部的4個軍事據點，在北部紅星區繳獲大批彈藥物資。

報道形容，隨着攻下最後一個制高點，緬甸民族民主同盟軍的攻勢直逼果敢老街區。

中國駐緬甸大使館11月24日發布《關於在老街地區中方人員盡快轉移撤離的緊急提醒》，指當前緬甸北部果敢老街地區衝突持續，在當地滯留的中方人士安全風險高企，使館提醒他們盡快轉移撤離，遠離衝突地帶。

中國人民解放軍南部戰區也在25日宣布，根據年度訓練計劃，中國人民解放軍南部戰區組織陸軍部隊於11月25日起，在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力。