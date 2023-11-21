一文看緬甸局勢：「三兄弟聯盟」推1027行動　軍政府為何節節失利

緬甸少數民族武裝組織10月27日發起名為「1027行動」的聯合軍事行動，以對抗緬甸軍政府，緬北隨即爆發軍事衝突，包括在靠近中國雲南邊境的撣邦。軍政府面臨巨大挑戰，以下是有關這次軍事行動的資料以及分析。



緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，即果敢民族民主同盟軍）、德昂民族解放軍（TNLA）、若開軍（AA）組成「三兄弟聯盟」，在10月27日發起「1027行動」。他們講述的行動目標是保護平民的生命、維護自衛權、保持對領土的控制、對軍政府正進行的炮擊和空襲作出堅決回應、消除軍事獨裁壓迫、打擊中緬邊境網絡賭博詐騙中心。

「1027行動」為何重要？

路透社20日指，「1027行動」的規模是對軍政府統治的最大軍事挑戰，反抗軍的勢力已擴大至數個前線地點。反抗軍在撣邦（Shan State）發起軍事行動後，若開軍也在若開邦（Rakhine State）開新戰場。反抗軍也在克耶邦（Kayah state）、實皆省（Sagaing）、欽邦（Chin State）對軍隊發動攻擊。

緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍有豐富的戰鬥經驗，而且有「民族團結政府」（National Unity Government）支持的民兵組織加入。這顯示自2021年政變以來從沒出現過的規劃和協調水平，民兵也透過阻撓軍方的補給工作來提供協助。

緬甸：圖為2023年11月15日，克倫尼民族保衛軍在緬甸壘固作戰。（Reuters）

軍政府面臨多大威脅？

路透社20日引述分析師稱，現在預測軍政府在國內其他地區的統治可能受到多大程度的威脅還為時過早。

報道指，軍方裝備精良，並有數十年來打擊反抗軍的經驗，但「1027行動」對他們造成打擊。內文稱，有迹象顯示「1027行動」正加大武裝反對派的膽量，反抗軍利用軍政府反應遲緩以及軍政府輕易放棄數十個哨所，並允許小型武器、彈藥、機槍甚至裝甲車被沒收的情況，在多個地區攻向安全部隊的弱點。

接下來會怎樣？

路透社20日指，軍政府的聲譽受威脅，他們不太可能輕易讓步，否則可能會引起骨牌效應，令更多地區挑戰其權威。軍方擁有優越的火力和資源，包括空中裝備和大炮，可能會嘗試果斷地鎮壓叛亂。

報道認為，軍政府可能會失去對一些邊境地區的控制權，但仍集中掌權，這結果將有利於鄰國印度、泰國和中國。這些鄰國擔心局勢不穩定以及出現難民危機。

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