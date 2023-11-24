緬甸果敢局勢緊張　中國使館急籲老街中方人士撤離　緬西同爆戰火

緬甸北部爆發地方武裝與軍政府之間的軍事衝突，鄰近中國邊境的果敢地區更是兩方激烈衝突之地，中國駐緬甸大使館11月24日發出緊急提醒，籲滯留果敢老街地區的中方人士盡快撤離。中國駐緬甸大使陳海23日會晤緬甸外長丹穗，就共同關心問題交換意見。



中國駐緬甸大使館11月24日發布《關於在老街地區中方人員盡快轉移撤離的緊急提醒》，指當前緬甸北部果敢老街地區衝突持續，在當地滯留的中方人士安全風險高企，使館提醒他們盡快轉移撤離，遠離衝突地帶。

在此前的11月18日，地方武裝緬甸民族民主同盟軍發布通告，預告會對果敢老街發動總攻擊，要求外籍人員迅速撤離，以免誤傷。緬甸民族民主同盟軍發言人李家文20日證實通告真確，又指目前已有兩萬多名華人離開當地返國，但仍有兩、三萬名華人留在當地。

緬甸民族民主同盟軍於11月18日發出通告，呼籲滯留果敢老街華人盡快撤離。

老街斷水斷電物價飛升

緬甸中文網21日報道，果敢老街自15日起斷水斷電，且物價飛升，食物短缺。

中國駐緬甸大使館24日指，陳海23日在內比都分別再次會見緬甸副總理兼外長丹穗和緬甸軍隊相關負責人，兩方就共同關心的問題交換意見。

緬西同爆戰火邊境貿易中斷

除了北部，緬西也爆發戰火，緬甸中文網24日報道，根據來自緬甸西部若開邦商人的消息，若開邦內因軍方部隊和若開軍（AA）戰火重燃，緬甸與孟加拉邊境貿易陷入完全中斷。