39巴勒斯坦人獲釋悲喜交集　24歲女單獨囚禁不知戰況：很擔心家人

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自11月24日起暫時停火4天後，以色列監獄24日根據協議釋放39名巴勒斯坦囚犯，均是婦女或兒童，大批巴勒斯坦人在監獄外團聚相擁，有被囚8年、最新獲釋的24歲女子稱過去6周都是單獨囚禁，難以得知外界事情，一直擔心戰況及其家人的狀況。



哈馬斯24日根據停火協議釋放首批13名以色列人質，以色列則釋放首批39名巴勒斯坦囚犯，其中33人在約旦河西岸獲釋，6人在耶路撒冷離開監獄。

在約旦河西岸，大批民眾慶祝首批巴人獲釋，部份人揮舞巴勒斯坦旗幟，獲釋的巴勒斯坦人離開監獄後，與家人緊緊相擁，但他們也悲喜交集，既慶祝擺脫囚禁的困境，另一方面也因加沙地帶（Gaza Strip）的情況而哀傷。

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半島電視台25日報道，24歲巴勒斯坦女子巴基爾（Marah Bakeer）是重獲自由的39人之一，她16歲時被指試圖持刀襲擊以色列人而遭判囚，至今被囚8年，她一直否認罪行。她在事件中手部也身中多槍，手臂有永久損傷。

在監獄的多年中，巴基爾成為代表其他女囚的人物，她稱自10月7日以巴爆發新一輪衝突後，以色列就立刻把她轉移到另一監獄，並且單獨囚禁，於是在過去6周，她難以與其他人溝通，也不知道外界發生什麼事，她一直擔心戰況及其家人的狀況。