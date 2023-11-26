德媒：德國及美國政府計劃提供有限武器　逼使烏克蘭求和

綜合今日俄羅斯（RT）、德國《圖片報》11月24日報道，美國和德國希望逼迫烏克蘭總統澤連斯基「求和」。柏林和華盛頓向烏軍定量提供的武器僅夠守住防線，希望以此讓烏克蘭意識到無法奪回失去的領土。



在此之前已有其他幾家媒體稱，烏克蘭的西方支持者正向和平談判傾斜，即便澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開排除這種可能性。但包括國家元首在內的烏克蘭高級官員最近承認，烏軍在夏季發起的反攻表現平庸，這削弱了一些國家繼續提供支持的意願。

24日《圖片報》援引來自政府消息人士稱，德國目前尋求確保烏克蘭在與俄羅斯可能進行的對話中處於「戰略上有利的談判地位」。文章稱，美國也持相同態度。

圖為2月16日，美國準備裝箱運送的155毫米榴彈炮彈。（Reuters）

不過，《圖片報》稱，美國和德國正秘密試圖迫使澤連斯基與俄羅斯談判，兩國都不會公開推動基輔進行對話。作為烏軍的兩大武器供應國，華盛頓和柏林據稱正利用這一點，計劃為烏克蘭提供恰好足以守住前線的武器，但不會讓它取得任何重大突破。

一名政府消息人士表示，預計這將促使澤連斯基得出結論：他的國家無法在軍事上獲勝，而是需要與俄羅斯進行和平談判。

德媒稱，西方大國還有一個「B計劃」，可以在俄烏之間沒有達成任何正式和平協議的情況下，就凍結敵對行動。

在被要求置評時，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）辦公室否認有此類計劃，並堅稱「只要有必要，（柏林）就會一直支持烏克蘭」。

11月21日澤連斯基在接受美國福克斯新聞採訪時，承認反攻未能奪回任何重要領土，以及這對基輔的西方支持者們來説「不是一個好消息」。同時，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書奧丹尼洛夫（Aleksey Danilov）擔憂地發現，在與俄羅斯談判及停火的必要性問題上，某些夥伴國家的討論稱「越來越多」。

圖為11月22日，烏軍一個戰區，士兵正準備使用LH-70榴彈炮攻擊俄軍。（Reuters）

美聯社19日的報道中指出，以巴衝突吸引了西方對烏克蘭的注意力和資源，美國正忙於避免讓局部衝突演變成整個中東的戰爭。

另據美國彭博社11月23日報道，隨着基輔的反攻陷入僵局，以及戰爭即將進入第三個年頭，西方曾經對烏克蘭的廣泛支持出現了裂痕。由於共和黨施加的阻力，美國政府的武器交付承諾受到質疑，歐盟在明年3月前向烏克蘭運送100萬發炮彈的計劃也可能會失敗。

當地時間11月20日，美國國防部長奧斯汀在社交媒體X上宣布，他已於當天到達烏克蘭首都基輔。路透社稱，隨着俄烏戰事拖延，西方對烏援助頻頻受到質疑，奧斯汀此訪試圖展示一種「堅定不移」的支持姿態。此訪正值美國國會對烏克蘭援助問題的分歧日益加劇，一年後美國將展開新一輪總統大選，也給局勢增添了很多變數。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

