范明政晤王文濤　建議中越朝可持續平衡方向擴大雙邊貿易規模

中國商務部部長王文濤星期六（11月25日）與越南總理范明政會面時強調，中國將加深拓展中越雙方貿易投資合作。



中國商務部在官網上公布，王文濤當天下午在越南胡志明市應約拜會范明政，就推動中越經貿關係高質量發展深入交換意見。

王文濤說，中越經貿合作取得豐碩成果。中國將深化拓展雙方貿易投資合作，持續推進區域經濟一體化，支持企業開展互聯互通、數碼經濟、綠色發展、跨境電商等戰略和新興領域合作，繼續擴大進口越南優質產品。

越通社報道，范明政告訴王文濤，越南黨和國家始終重視維護和發展越中全面戰略合作夥伴關係，視其為越南外交政策中的客觀要求、長期戰略選擇和優先事項；越中關係是同志加兄弟的關係。

據報道，范明政高度評價兩國商務部門的協調配合，尤其是在解決經貿合作關係中存在的困難和問題方面。范明政建議中國商務部繼續同越南工貿部和有關部門密切合作，採取行之有效的措施，朝著更加可持續和平衡方向擴大雙邊貿易規模；恢復供應鏈；核查雙方所簽署的合作協議並研究簽署新的合作協議；推動形成跨境貿易區；推動基礎設施互聯互通，包括促進水路、港口對接，研究建設越中高速鐵路等。

范明政建議雙方加強聯繫，確保工業、農業領域貨物供應鏈暢通；推動代表中國發展水平特別是高科技、節能環保領域的企業擴大對越投資。

范明政也建議中國擴大從水產品、牛奶等越南優質農產品的進口；支持越南在中國市場部份產品和優勢領域的品牌建設；使越南產品能更加深度進入中國各地市場和中國零售系統；為越南商品順利通關創造條件；有效配合，為兩國在對方國家順利開展貿促活動創造有利條件；加速在中國各地設立越南貿易促進辦公室的進度。

越通社報道，自2004年以來，中國一直是越南最大的貿易夥伴。目前，中國是越南第四大外商直接投資來源地，在越南的新簽投資項目數量方面排名第一。2023年前10個月越南與中國之間的進出口額達近1400億美元（約10.9萬億港元）。

王文濤也在胡志明市會見越共中央政治局委員、胡志明市市委書記阮文年。中國商務部介紹，雙方就推動中越地方間經貿合作深入交換意見。

消息人士10月曾告訴路透社，中國國家主席習近平可能在10月底或11月初訪問越南，越中兩國官員正為此做準備，但駐越外交官後來說，習近平訪越日期可能會推遲到12月。

本文獲《聯合早報》授權轉載

