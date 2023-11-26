王文濤晤范明政　稱中國將加深拓展與越南貿易投資合作

中國商務部部長王文濤11月25日下午在越南胡志明市應約拜會越南總理范明政，就推動中越經貿關係高質量發展深入交換意見。中國駐胡志明市總領事魏華祥參加。



根據中國商務部，范明政表示，越方重視與中方的「同志加兄弟」友好關係，高度讚賞兩國合作取得的成果，願同中方加強「兩廊一圈」和共建「一帶一路」倡議對接，推動鐵路互聯互通合作，提升邊境口岸開放水平，支持中國加入跨太平洋夥伴關係全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），促進區域經濟一體化發展，希望進一步擴大農產品等優質產品對華出口，加強電子商務領域合作，探討雙邊貿易本幣結算，吸引更多中國企業到越南投資，助力越南經濟社會發展。

王文濤表示，在中國國家主席習近平和越南共產黨中央總書記阮富仲的戰略引領和親自推動下，中越經貿合作取得豐碩成果，中方將深入踐行中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，加深拓展雙方貿易投資合作，持續推進區域經濟一體化，支持企業開展互聯互通、數碼經濟、綠色發展、跨境電商等戰略和新興領域合作，繼續擴大進口越南優質產品。