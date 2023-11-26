錢不夠與假消息滿天飛　COP28要達成協議任務艱鉅

歐盟氣候專員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）指出，下周在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會（COP28）要爭取各國妥協達成最終協議，將是一項艱鉅的任務。



胡克斯特拉星期二（11月21日）接受法新社歐洲新聞室採訪時說，他最近訪問中國、中東、拉丁美洲和非洲，從中了解到達成協議必須克服的種種困難。

他聽取了各國的正式和非正式立場，並加以分析，設法尋找可能的「着陸區」。

他說，他在可再生能源、能源效率、甲烷、碳市場、逐步淘汰化石燃料等領域「提出建議、聽取意見、設法換種方式說明某個立場」，希望能縮小各方的歧見。

他沒有提及任何國家，但稱「我們面對艱難的上坡路，因為我們追求的目標非常遠大」。

胡克斯特拉指出，其中一個主要爭議點是設立「損失和損害基金」（loss and damage fund），由富裕國家出資援助深受氣候災害影響的發展中國家。

聯合國第28屆氣候變化大會（COP28）2023年11月30日起在杜拜舉行，圖為10月1日在阿布扎比舉行的領袖工作坊（REUTERS）

他說，作為全球第二大經濟體，中國應該是捐款國而不是受惠國。他也指出，不是所有經歷氣候災害的國家都能受惠，這個基金的援助對象應當限制在少數國家，目的是協助它們在災後「有能力生存下去」。

發達國家在去年聯合國氣候變化大會上承諾設立損失和損害基金，每年為發展中國家提供1000億美元的氣候資金，但這與聯合國估計到了2030年每年所需的2萬億美元經費相比，遠遠不足。

在氣候變化大會來臨之前，社交媒體又再充斥着各種氣候懷疑論和陰謀論。法新社調查發現，2023年有關氣候變化的虛假訊息有三大趨勢。今年全球各地野火和熱浪頻發，謊稱這些災害是人為造成，以便為壓迫式氣候政策製造合理藉口的論調甚囂塵上。

「反對虛假訊息氣候行動」組織發布報告說，一些健康類網紅包括健身愛好者和瑜伽導師在網上發文，散布有關氣候變化的不實訊息，例如他們稱氣候政策事實上導致人們變得不健康。

隨着各國政府推動減排措施，開始有政府官員、新聞工作者和氣象學家因氣候改革而在網上受到攻擊。例如歐洲今年4月遭受熱浪襲擊時，西班牙國家氣象局職員受到恐嚇，而威脅他們的人誤信陰謀論，認定當局在天空秘密噴灑化學物質來控制天氣。

面對質疑氣候變化的聲音，聯合國今年6月曾說：「有關氣候緊急狀態的錯誤和虛假訊息正延緩迫切需要、以確保地球未來仍適宜居住的行動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

