以巴衝突｜倫敦對抗反猶太主義遊行　極右翼領袖踩場被警方帶走

英國倫敦11月26日有對抗反猶太主義遊行，大批民眾參加。數以千計民眾揮動以色列和英國國旗，舉著寫有「對反猶太主義者零容忍」字眼的標語牌。極右翼組織 English Defence League的創辦人羅賓森（Tommy Robinson，又名Yaxley-Lennon）現身，遭活動組織者要求離開，他最後被警察帶走。



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遊行從皇家法院開始，安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）、前首相約翰遜（Boris Johnson）及其家人、電視名人Robert Rinder、演員Tracy-Ann Oberman等人亦有參加。

警方此前估計，今次遊行將有5萬人參加。主辦單位「對抗反猶太主義運動」（Campaign Against Antisemitism）則估計有6萬人，形容為1936年以來，英國最大規模的對抗反猶太主義的抗議活動。

10月1日至11月1日期間，倫敦大都會警察局收到554宗反猶太犯罪報告，比去年同期的44宗增加了10倍以上。 同一時期，仇視伊斯蘭的報告也幾乎增加了兩倍，達到220宗。