以巴衝突｜X平台被指宣揚反猶　馬斯克27日訪以色列晤總統

社交平台X上被指散播反猶太內容，以及老闆馬斯克（Elon Musk）因認同一則反猶帖文引起風波之際，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog ）辦公室11月26日公布，馬斯克27日會到訪以色列，與赫爾佐格及人質家屬會面。赫爾佐格將要求對方採取行動，打擊網上日益高漲的反猶太主義。



以色列Channel 12稍早前報道，馬斯克還將與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）見面。 不過，內塔尼亞胡辦公室暫無公布。

內塔尼亞胡曾於9月18日在美國加州會見馬斯克，敦促他打擊仇恨言論。馬斯克當時回應稱，他反對反猶太主義和任何「煽動仇恨和衝突」的行為，並重申了他先前的聲明，即 X 不會宣揚仇恨言論。

11月15日，馬斯克對X上的一篇帖子表示認同，該帖子支持反猶陰謀論，宣稱猶太人一直在煽動對白人的仇恨。馬斯克於該帖留言稱，「你說的是事實真相。」

事件隨後引發軒然大波，包括迪士尼（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）、亞馬遜（Amazon）、可口可樂（Coca-Cola）和微軟（Microsoft）等公司，都已停止或正考慮暫停在X上投放廣告。