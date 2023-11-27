以巴衝突︱獲釋人質披露關押生活：三餐不規律瘦7kg　要小聲說話

自巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列的停火協議於11月24日生效以來，雙方已完成了三輪扣押人員的交換。隨着人質們陸續返回以色列，部分獲釋人質向美聯社披露了被扣押時的細節：一名於24日被釋放的人質表示，他們睡在塑料凳子上，飲食並不規律，去洗手間要等待幾個小時……美聯社報道稱，大多數獲釋人質身體狀況良好，能夠正常行動與交流。



由於其中大多數人仍在以色列全國各地的醫院裏接受治療，在過去3天中根據停火協議獲釋的58名人質基本上沒有出現在公眾視線中。但美聯社報道稱，大多數獲釋人質身體狀況良好，能夠正常行動與交流。

美聯社稱，有關人質被囚禁的條件的信息受到了嚴格的管控，但其親屬、家人已開始分享有關獲釋者被關押經歷的細節。

以巴戰爭：圖為2023年11月25日，被哈馬斯扣押的人質、3歲女童紹哈姆（Yahel Shoham）獲釋後，與以色列女兵交流。 （Reuters）

於10月底被釋放的85歲人質約赫韋德．利普席茨（Yocheved Lipschitz），此前已描繪了她被哈馬斯囚禁期間的生活景象：她被關押在加沙地下「像蜘蛛網一樣」延伸的隧道中。她說，綁架者「告訴我們，他們是信仰《古蘭經》的人，不會傷害我們。」

利普席茨表示，人質們的待遇挺好（treated well）並得到了醫療護理，包括藥物治療。有警衛每天打掃，保持環境乾淨衛生，人質每天可以吃一頓飯——芝士、青瓜和皮塔餅（Pitta Bread）……利普席茨補充道，綁架她的人也吃同樣的食物。

美聯社報道稱，初步跡象表明，近期獲釋的多數人質也被關押在地下。72歲的阿迪娜．摩西（Adina Moshe）於24日獲釋，她的侄子埃亞爾．努里（Eyal Nouri）接受採訪時表示，阿迪娜「不得不適應陽光」，因為她已經在黑暗中待了好幾個星期。

「她完全處於黑暗之中，」埃亞爾說，「她走路時眼睛低着，因為她被關押在隧道裏」。

阿迪娜直到最後一刻才得知自己將被釋放，埃亞爾補充道，「一直到她看到了紅十字會的標誌，她才意識到這可怕的7週結束了。」

梅拉夫．拉維夫的三名親屬於24日被哈馬斯釋放。拉維夫透露稱，他們（被關押的三名親屬）的飲食並不規律，主要吃米飯和麵包。她補充道，她的表弟和姨媽露絲．蒙德（Ruth Munder）在短短50天內就各自減重了約7公斤。

以巴戰爭：圖為2023年11月24日，被哈馬斯扣押的人質蒙德（Ruth Munder）抵達以色列。 （Reuters）

拉維夫表示，她從獲釋的家人那裏聽說，他們睡在一個看起來像接待區的房間裏——睡在一排排拼在一起的椅子上，有時要等幾個小時才能去洗手間。

被釋放的85歲人質亞法．阿達爾（Yaffa Adar） 的孫子阿達娃（Adva Adar）受訪時表示，他的祖母也瘦了。

「（被關押期間）她一直數着自己被關押的天數，」阿達爾說，「獲釋後她告訴我，『我知道我已經在那裏呆了50天了。』」

阿達爾說，她的祖母被俘虜時，她原本確信她的家人已經不幸遇難了，被釋放後卻得知他們倖存了下來。儘管如此，她的獲釋還是「苦樂參半」：她發現她的家遭到了破壞。

「對於一位85歲的女性來說，房子不僅是她撫養孩子的地方，同時也存放着（她的）回憶、老相冊、（以前穿的）衣服，」阿達爾說。「（但現在）她一無所有了。到了晚年，她卻不得不重新開始。她提到這對她來說很艱難」。

拉維夫9歲的侄子奧哈德．蒙德（Ohad Munder）獲釋後不久，就被朋友們包圍，他們在醫院病房裏用雪糕和薄餅慶祝了他的九歲生日。

奧哈德的朋友埃坦．維爾奇克（Eitan Vilchik)）表示，他的朋友「情緒堅強」，已經能夠回答他們關於他在被囚禁期間吃了什麼以及發生了什麼的問題。但奧哈德的朋友拒絕透露更多細節，稱他們想尊重他的私隱。

以巴戰爭：圖為2023年11月25日，被哈馬斯扣押的人質、9歲男童奧哈德．蒙德（Ohad Munder）重返以色列，與家人團聚。 （Reuters）

埃坦說，老師們取消了奧哈德的家庭作業，但朋友們會幫他補上在學校錯過的課程。

亞伊爾．羅特姆 （Yair Rotem）12歲的侄女茜拉．羅特姆–紹沙尼 （Hila Rotem-Shoshani）於26日獲釋，亞伊爾說他必須不斷提醒侄女不必低聲說話。

亞伊爾說，「他們總是告訴她要小聲說話並保持安靜，所以我一直告訴她現在可以提高聲音」。

他補充道，希拉將於周一慶祝她的13歲生日，回到以色列的第一個晚上她睡得很好，胃口也很好。

報道稱，儘管大多數人質的狀況不錯，但至少有兩人需要醫療護理。周日獲釋的一名人質——84歲的埃爾瑪．亞伯拉罕（Elma Avraham）生命垂危，他被緊急送往以色列南部城市的醫療中心。醫院院長表示，她本來就患有某種疾病，在被關押期間沒有得到適當的治療。

哈馬斯26日發佈的一段影片顯示，另有一名年輕女人質拄着拐杖。當女孩進入紅十字會的車輛時，她回過頭朝着哈馬斯做了個鬼臉。

11月22日凌晨，以色列內閣批准通過了一項與哈馬斯交換扣押人員的協議。根據協議，哈馬斯同意釋放至少50名婦女和兒童。作為交換，以色列則同意在加沙地帶停火至少4天，並釋放被扣押在以色列的至少150名巴勒斯坦在囚人員。此外，哈馬斯每多釋放10名人質，停火就會延長一天。

以巴戰爭：圖為2023年11月26日，哈馬斯和以色列在約旦河西岸交換第三批被扣押人員。（Reuters）

24日上午起，雙方陸續釋放被扣人質。據埃及開羅新聞頻道報道，埃及安全代表團24日向以色列方面移交了24名被扣押在加沙地帶的人質，其中包括13名以色列人、10名泰國人和1名菲律賓人。

據半島電視台此前報道，當地時間25日晚間，哈馬斯向紅十字國際委員會移交第二批共20名被扣押人員，其中包括13名以色列人和7名外籍人士。晚些時候，半島電視台將釋放的外籍人士數量修改為4名。

26日，哈馬斯方面表示，已將17名被扣押人員移交給紅十字國際委員會，其中包括14名以色列人以及3名泰國人。

截至26日，哈馬斯與以色列已完成了三輪扣押人員交換。哈馬斯方面已釋放了58名人質，以方也釋放了117名巴勒斯坦被扣押人員。

據《以色列時報》當地時間26日報道，哈馬斯在一份聲明中表示，哈馬斯正在尋求延長加沙地帶臨時停火協議。

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