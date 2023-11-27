以巴衝突｜第三批人質回家新影片曝光　微笑揮別哈馬斯表情成焦點

哈馬斯11月26日公布影片，向外界展示該組織將第3批人質移交給加沙（Gaza, 又譯加薩）境內紅十字會官員的情景，以凸顯哈馬斯在這塊以軍集中地面行動之地的軍事力量。



據《CNN》報道，從影片可見，哈馬斯在向紅十字會移交人質時，不少人聚集在加沙城市中心歡呼，而載着人質的貨車則在人群中緩緩駛向位於加沙城廣場的交接點，最後停在了市政大樓對面。當紅十字會的車輛到達後，一名女人質在2名哈馬斯武裝人員的幫助下，上了紅十字會的車輛。

哈馬斯釋放第三批人質狀況：（按圖了解）

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隨後，幾名成年人和兒童也被移交給紅十字會，影片還特別突出了3名來自泰國和一名擁有俄羅斯國籍的人質被移交給紅十字會的片段。需要特別注意的是，這些人質在影片中的表情都相當雀躍，他們甚至還在離開時，高興地向哈馬斯武裝分子揮手道別，絲毫沒有害怕哈馬斯的感覺。

報道稱，這是哈馬斯繼前2批釋放人質的影片後，再次透過網絡發布影片，記錄人質被釋放的過程。這段影片與前2次一樣，都是由一系列經剪輯的片段所組成，但不同的是，這是哈馬斯首次在以軍強攻的加沙北部進行人質移交。

影片中，哈馬斯派出了大量卡桑旅（al-Qassam）武裝人員在市中心充當警衛，顯然是為了凸顯哈馬斯在當地的力量，表明即使以軍過去一個月不斷對加沙北部發動地面攻擊，但哈馬斯依舊擁有加沙城的控制權。

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