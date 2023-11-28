美國總統大選︱拜登選情告急？　13民調11項跑輸特朗普

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）日前報道，據13間獨立機構11月所做的民調，尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden），除了在其中兩個民調的支持率領先外，其餘11個均由共和黨的特朗普（Donald Trump）領先。拜登支持率正持續下滑，使他爭取連任面臨嚴峻挑戰。



11月初《紐約時報》（New York Times）和紐約州西恩納學院（Siena College）合作的民調顯示，特朗普在6個搖擺州中的4州領先；在美國商業情報公司「晨間諮詢」（Morning Consult）和彭博資訊合作的民調中，7個搖擺州中特朗普領先6個。

美國全國廣播公司（NBC）以及民調網站「明晰政治」（RealClearPolitics）顯示，拜登的支持率為40%，為2022年8月以來的最低。此外，拜登的選情在美國霍士新聞（Fox News）網站、美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）等多個機構近日開展的民調中均呈現出頹勢。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年11月11日在新罕布什爾州出席競選活動。（Reuters）

在NBC發佈的大選數據模擬對比中，拜登首次以44%對46%的支持率不敵特朗普，而這一模擬對比在2023年6月還是49%對45%，到了9月雙方各以46%的支持率持平。由此可見，特朗普的支持率近幾個月來幾乎沒有發生變化，拜登的支持率卻在不斷下跌。

美國《政治報》認為，拜登近期在年輕的民主黨支持者中「丟分」太多。民調顯示，美國大多數民主黨人認為，以色列對加沙地帶的軍事行動「太過分」，在18歲至34歲的選民群體中，高達70%的人不認同拜登對以巴衝突的處理方式。

NBC的數據顯示，拜登在外交政策上的支持率如今僅剩33%，比9月下降了8個百分點。在所有受訪者中，62%的人表示不贊成現任政府的外交政策，其中民主黨支持者佔了將近一半。

除此之外，經濟問題也是拉低拜登選情的重要因素之一。多項民調顯示美國民眾對國家經濟前景不樂觀，很多人認為美國正處於經濟衰退期，且大多數受訪者評價當前經濟形勢糟糕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

