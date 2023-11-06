美國總統大選民調：6個關鍵州拜登輸掉5個　特朗普支持度領先

美國《紐約時報》11月5日的一項民意調查顯示，尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）在6個關鍵州中的5個，均落後於共和黨前總統特朗普（Donald Trump）。



《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）進行的民調結果顯示，官司纏身的前總統特朗普，在亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、內華達州和賓夕法尼亞州的支持率領先拜登，拜登只在威斯康星州領先。

特朗普目前在這6州的支持率平均為48%，而拜登則為44%。在2020年總統大選中，這6個州都被拜登拿下。

美國人對拜登的高齡以及他處理經濟的方式感到不滿。最新公布的民調於10月22日至11月3日進行，超過70%的受訪者認為80歲的拜登太老，不適合當總統，但對77歲的特朗普持有相同看法的受訪者只有19%。

受訪者也表示，他們更喜歡特朗普的經濟、移民和以巴衝突政策。

圖為2020年10月22日，仍為民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）與尋求連任的時任總統特朗普（Donald Trump）在田納西州納什維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）出席總統大選辯論環節。（Pool via Reuters）

雖然評估全國普選的民調一直顯示拜登和特朗普勢均力敵，但總統選舉結果通常取決於少數幾個搖擺州的結果。拜登在2020年總統選舉中贏得多個搖擺州，讓他最終勝出選舉。

針對民調結果，拜登競選團發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）表示：「現在離選舉還有一年多，一年後的預測往往有所不同。當年蓋洛普（Gallup）預測奧巴馬將以8個百分點輸掉選舉，但一年後他卻輕鬆連任了。」

奧巴馬（Barack Obama）在2012年總統選舉中擊倒共和黨的挑戰者羅姆尼（Mitt Romney），成功爭取連任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

