拜登81歲生日特赦感恩節火雞　錯把Taylor Swift當Britney Spears

美國11月23日迎來感恩節，總統拜登（Joe Biden）20日特赦感恩節火雞，同日也是他的81歲生日。這位史上最年長美國總統疑因記憶力不好，發言時竟錯把美國樂壇天后Taylor Swift當成Britney Spears。



拜登20日在白宮特赦兩隻分別名為Liberty和Bell的感恩節火雞。他表示，Liberty和Bell須經歷困難和競爭，以及須努力、表現出耐心，並願意長途跋涉來到白宮，才可獲特赦。他說：「你可說這比買到（樂壇天后Beyoncé的）Renaissance World Tour巡迴演唱會或Britney Spears巡迴演唱會的門票更難。她感到沮喪，現在巴西天氣有點熱。」

Britney Spears目前沒舉辦巡迴演唱會，而正在巴西舉行巡迴演唱會的歌手是Taylor Swift，拜登可能是記錯或認錯人。

他20日提及81歲生日時，也用自己的年齡來開玩笑。他說：「眾所周知，滿60歲是件難事。」他又指：「今年是這活動（特赦感恩節火雞）舉辦76周年。我想讓你知道，（第一屆特赦感恩節火雞活動時）我不在場，我（當時）還太小，無法做到。」

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