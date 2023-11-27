世衛：中國呼吸道感染病例雖激增仍少於疫情前　未發現新病原體

世界衛生組織（WHO）官員說，中國目前出現的呼吸道感染個案激增數量，沒有新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情前那麼多。



據路透社報道，世界衛生組織流行病和全球大流行預備和預防部門代主任范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）11月24日接受美國媒體STAT訪問時說：「我們要求中國提供疫情前的流感發病情況作比較，發現這波病情的峰值不如2018至2019年的高。」

「也沒有迹象顯示，出現了新的病原體。這是預料中的事，多數國家一兩年前也遇到這種情況。」

范克爾克霍夫說, 這次中國幼兒感染的病毒看似與兩年前的病原體相同，因而導致呼吸道感染個案激增。

中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒26日在新聞發布會上說，隨着各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發時期，當地急性呼吸道疾病持續上升，與多種呼吸道病原體疊加有關。

監測顯示，近期呼吸道感染性的疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

中國呼吸道感染個案激增上週成為全球關注議題，世衛22日向中國政府要求提供呼吸道疾病增加和出現兒童聚集性肺炎的詳細訊息。世衛23日說，中國衛生部門通報未發現任何異常或新型病原體，並提供呼吸道疾病增加和出現兒童聚集性肺炎的數據報告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

