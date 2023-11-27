一度以為女兒命喪哈馬斯父哭稱「總好過遭擄走」 2人終團聚｜有片

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自11月24日起暫時停火後，哈馬斯連日分批釋放部份人質，包括擁有以色列兼愛爾蘭國籍的9歲女童埃米莉（Emily Hand）。在10月7日哈馬斯攻入以色列後，埃米莉的父親漢德（Thomas Hand）一度被告知女兒已死，淚流滿面稱總好過遭擄走、受酷刑，他11月25日終與女兒團聚。



埃米莉自10月7日起遭擄走至加沙，在加沙地帶（Gaza Strip）度過9歲生日，她終在第50天結束人質生活，11月25日獲哈馬斯釋放，重返以色列。

爸爸漢德與埃米莉團聚，緊緊地抱着女兒。

漢德發聲明稱「埃米莉回到我們身邊。在經歷50個充滿挑戰、複雜的日子後，找不到言辭來形容我們的心情。」

他又稱「我們很高興再次擁抱埃米莉，但同時我們記得所有尚未返回的人質。我們將堅持盡一切努力把他們帶回家。」

漢德26日指女兒體重變輕，但「總體上比我們預期要好」。

埃米莉10月7日探訪朋友家中時遭擄走，漢德一度被告知女兒已命喪哈馬斯手中，難過不已，他在接受美媒採訪時，流淚稱「死亡也是一種祝福」、「因這是我知道的可能性中最好的消息」，認為死亡總比遭受酷刑折磨好。

至11月初，以色列官員告知漢德，埃米莉可能仍然生還，在加沙成為人質，漢德的心情非常複雜，終於在11月25日迎來最好消息。

埃米莉早在嬰孩時期喪母，母親因乳癌病逝，埃米莉之後與父親及其第二任妻子納爾基（Narkis Hand）在以色列居住，納爾基10月7日死於哈馬斯攻入以色列的行動中。