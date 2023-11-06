曾以為女兒遭哈馬斯殺死父淚稱「死了更好」　驚悉她仍生還在加沙

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯10月7日襲擊以色列，以邊境城鎮貝里（Be’eri）至少有100人被殺，70人仍失蹤。當中8歲女童艾米麗（Emily）一度被認為慘遭毒手，其父得悉她死訊後接受美媒訪問。當時他所說的話令不少人登時鼻酸。



最新消息是，女孩很可能仍然在生，不過已成為哈馬斯的人質，身在峰火連天的加沙。

《愛爾蘭新聞報》（Irish News）11月5日引述報道稱，以色列當局通知她的家人，她仍生還，只是被哈馬斯武裝分子綁到加沙。

《以色列時報》引述艾米麗的長姊納塔莉（Natalie Hand）接受以色列電視第12台（Channel 12）訪問時稱，當他們一家知道妹妹仍在生，大家都哭出來。

她補充稱，以色列10月31日告訴他們說，艾米麗很可能仍然在生，只是已被擄走。

納塔莉向着鏡頭說：「我想告訴你我們在竭盡全力讓你回家。我們知道你被挾持作人質。我們非常愛你和想念你。」

艾米麗的父親漢德（Thomas Hand）稱多得DNA測試，發現所有被發現的屍體和他們提供的樣本都不匹配。

愛爾蘭駐以色列大使館確認艾米麗是被綁架而非被殺，她跟很多人質待在一起。

漢德在女兒失蹤後接受美媒訪問，稱他們連續找了她2天，雖然最終得到的是她的死訊，但反而認為這是一種解脫，這比起她被扣為人質，忍受酷刑折磨來得好。

漢德透露，女兒6日晚在鄰居家留宿，哈馬斯7日清晨越界發動襲擊。貝里約12小時內成為戰場，他與女兒在這段期間失去聯絡。

他在鏡頭前流着淚顫抖着說，在找了女兒兩天後，雖然最後得到的她的死訊，他反而鬆了口氣：「他們說，『我們找到了艾米麗』，我說好，然後我笑了，因為這是我能聽到的最她消息。」他所指的是有人通知他，已找到艾米麗的遺體。

漢德稱：「她要麼死了，要麼在加沙，如你知他們（哈馬斯）在加沙對（以色列）人民做了什麼，那麼遭綁架比死亡更糟糕。」

他說：「他們沒有食物，沒有水，她（女兒）會在一個黑暗的房間內，裏面擠滿了不知道有多少人。無時無刻都讓我感到恐懼，所以（她）死反而是幸事。」

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