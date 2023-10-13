8歲女遭哈馬斯殺死　愛爾蘭爸爸淚流不止：總好過被擄走

巴勒斯坦伊斯蘭好戰組織哈馬斯（Hamas）7日襲擊以色列，人口約千人的邊境城鎮貝里（Be’eri）至少有100人被殺害，8歲女孩艾米麗（Emily）也慘遭毒手。



她的愛爾蘭籍父親漢德（Thomas Hand）悲痛表示，連續找了女兒2天，雖然最終得到的是死訊，但至少比被扣為人質，忍受酷刑折磨來得好，心酸與無奈令外界相當鼻酸。

《每日郵報》報道，漢德透露，女兒6日晚間到鄰居家睡覺，而哈馬斯7日清晨便發動襲擊，之後貝里在槍林彈雨下被困大約12小時，從此女兒就下落不明。

他顫抖說道，在找了女兒兩天後，雖然最後得到的是死亡悲劇，但他反而鬆了口氣：「他們說，『我們找到了艾米麗』，我說好，然後我笑了，因為這是我能聽到的最佳消息。」

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漢德表示：「她要嘛死了，要嘛在加沙，如果你知道他們（哈馬斯）在加沙對（以色列）人民做了什麼，那比死亡更糟糕。」

他說道：「他們沒有食物，沒有水，她（女兒）會在一個黑暗的房間裡，裡面擠滿了不知道有多少人。無時無刻都讓我感到恐懼，所以死亡是一種祝福。」

除了1,200名以色列人被殺害，哈馬斯還綁架了百名以色列人和約20名美國人，他們的情況仍然不明。

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雖然目前貝里以色列亡者的遺體大多被運走，但哈馬斯人員被燒焦和殘破的大體仍躺在路上，多名記者直呼，血腥和死亡的氣味令人作嘔。

《霍士新聞》記者英斯特（Trey Yingst）在進入貝里後坦言，他看到一些「佈滿血跡」的房間，簡直像「人間地獄」，直呼這是記者生涯中見過最可怕之處。

艾米麗（Emily）6日晚間到鄰居家睡覺，竟就此與爸爸天人永隔。（圖／翻攝自《每日郵報》）

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