以巴停火最後1天：加沙童沙灘戲水減壓　埃及稱有望延長休戰2天

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）11月24日正式開始在加沙地帶（Gaza Strip）停火後，至27日迎來第4天，也是最後一天，外界關注協議能否延長。以色列27日稱，若哈馬斯釋放更多人質，以方對延長停火持開放態度。埃及稱接近達成延長停火2天協議。有加沙家長趁停火帶兒童到沙灘戲水減壓。



半島電視台（Al Jazeera）27日引述以色列政府發言人利維（Eilon Levy）表示，哈馬斯知道以色列願意延長停火協議，以換取再釋放多50名被囚於加沙的人質。

埃及：接近達成延長停火2天協議

埃及官員27日表示，埃及與卡塔爾接近達成把協議停火時間延長2天。若然成事，哈馬斯會再釋放20名人質，以色列會釋放60名巴勒斯坦人。

路透社27日稱，有加沙兒童趁停火到沙灘減壓，但他們的同行家人卻沒法暫時放下戰爭帶來的悲傷，只能坐在沙灘上流淚。

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報道指，來加沙北部的婦女阿斯瑪．蘇丹（Asmaa al-Sultan）與家族中30多名成員一起在加沙中部代爾拜萊赫（Deir Al-Balah，暫譯）的一間聯合國學校避難。她指自己與家人帶孩子到沙灘稍作喘息，逃離學校擁擠的感覺，以及壓抑和受污染的環境。

她與母親一起坐在沙灘上，母親在哭泣。