以巴衝突｜馬斯克訪以色列視察受襲村莊　稱支持殲滅哈馬斯

社交平台X及Tesla的行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月27日到訪以色列，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行網上對話，並由對方陪同到10月7日遭哈馬斯突襲的村落。馬斯克表示，為了給加沙帶來更美好的未來，除了摧毀恐怖組織哈馬斯（Hamas）「別無選擇」，並同意內塔尼亞胡的觀點，指須殲滅意圖謀殺的人。



內塔尼亞胡表示，如果想要加沙人民安全、和平和更好的生活，就必須摧毀哈馬斯。 馬斯克表示認同，又稱願意在戰爭結束後幫助重建加沙。他又指，在戰爭中有平民傷亡是「不可避免」，以色列已在努力避免現平民傷亡。

馬斯克強調，對以色列針對哈馬斯的軍事行動表達支持，必須殲滅有意圖謀殺的人。對於其平台X被指傳播反猶信息，他指「阻止遊說他人參與謀殺的宣傳」是項挑戰。

馬斯克並在內塔尼亞胡陪同下，到10月7日遭哈馬斯突襲的村落視察。他在西裝外套內穿上防彈背心，由大批保安人員護送，期間他不時以手機拍攝。他又到多名死者的住所，包括擁有美以雙重國籍的4歲女童的住所，女童目睹父母遇害。

馬斯克稍後會與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog ），以及人質家屬會面。 赫爾佐格的辦公室表示，他和馬斯克將討論「採取行動打擊網路反猶太主義的必要性」。

另外，以色列通訊部長凱爾希（Shlomo Karhi）宣布，與馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衛星網絡公司達成協議。星鏈衛星裝置只能在通訊部批准下，在以色列及加沙運行。 他又稱，希望馬斯克這次對以色列的訪問，能加強他與猶太人民的關係，以及與整個世界共享的價值觀。

馬斯克此行之際，社交平台X上被指散播反猶太內容而受批評。此外，馬斯克11月15日對X上一篇反猶帖子表示認同，事件引發軒然大波，包括迪士尼（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）、亞馬遜（Amazon）、可口可樂（Coca-Cola）和微軟（Microsoft）等公司，都已停止或正考慮暫停在X上投放廣告。