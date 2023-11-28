美國前第一夫人羅薩琳3天喪禮舉行　卡特料將出席送別愛妻

撰文：蕭通
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美國前總統卡特（Jimmy Carter) 的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）本月19 日去世，享年96 歲。其追悼儀式及葬禮在11月27日至29日舉行，99歲的卡特料會在28日出席追悼儀式。

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27日早上，載有羅薩琳靈柩的車隊，駛往佐治亞西南州立大學（Georgia Southwestern State University）的羅薩琳健康與人文科學中心（Rosalynn Carter Health and Human Sciences Complex ），然後在那裡獻花，現場有民眾送別。

下午，位於亞特蘭大的卡特總統圖書館和博物館（Jimmy Carter Presidential Library and Museum）大廳，為羅薩琳舉行安息儀式，隨後公眾可瞻仰靈柩送別。

28日，埃默里大學的格倫紀念教堂（Glenn Memorial Church）將舉行追悼儀式，供受邀賓客出席。總統拜登（Joe Biden）夫婦、副總統賀錦麗（Kamala Harris），前總統克林頓（Bill Clinton）夫婦等人將參加。卡特的孫兒表示，卡特也料將到場。

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羅薩琳的葬禮29日將在普萊恩斯的教堂舉行，然後下葬。

卡特與羅薩琳結婚超過77年，是婚姻時間最長的美國第一夫婦。 家人5月透露羅薩琳患有癡呆症，近期在家中與卡特一同接受臨終照顧。

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