深圳福田Cafe｜新洲最新5間咖啡店　嚐創意特飲再打卡特色裝修

撰文：ShenzhenWeekly
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深圳福田區新洲又有一堆新咖啡店開張了，趁著周末通通逛一遍！
這次收集了五家新Cafe，一起看看。

1. BREVO COFFEE：去咖啡店哭會，卻遇上了笑臉咖啡

還沒到門口，遠遠地看到很像笑臉的logo，心情瞬間被治癒了一大半。店名的含義取用「breakfast」首三個字母和「vo」合併，從清晨到日落的慵懶時光，讓那些忙碌的人在閒暇時刻來這裏享受慢生活。他家對寵物也很友好，適合週末約上朋友來這裏聊聊天，整體很chill。

推薦點單1：寄望于山海

店主推薦了一款創意特調「寄望于山海」，很有詩意的名字。

酸酸甜甜的山楂一下子就打開了味蕾，一股兒時的記憶瞬間湧入大腦，好像山楂是中式風味繞不開的一款記憶風味了。

推薦點單2：拿鐵

快入秋了，點了被暖呼呼的熱拿鐵。奶香的絲滑平衡了咖啡帶來的厚重感，選了花香果調的咖啡豆，入口很是輕盈，絲毫沒有苦澀。

BREVO COFFEE
地址：深圳福田區沙頭街道新洲二街292號嘉州富苑C座113
交通：深圳地鐵7號線沙尾站C出口步行875米
營業時間：08:00-18:00

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2. 嘻豆咖啡SillyBeans coffee：我們不僅賣咖啡還賣鮮花

一家被鮮花包圍的咖啡店，這種經營模式是每個女孩子都無法拒絕的吧。

分為兩層，樓上的花藝店給樓下是咖啡店增添了不少生機。進去的一瞬間，温馨又有些浪漫。很適合來這裏辦公自修，可以進入心流狀態。

+3

推薦點單1：啤酒花吧噗

看到名字瞬間就想到了南拳媽媽的歌曲「香草吧噗」。綿密的泡沫和深邃的麥芽香口感很神奇。但是它不含酒精，一款很適合中國酒鬼寶寶的飲品！

推薦點單2：奶油開心果華夫脆脆

他家的華夫餅是由可頌現壓的，脆香可口的可頌＋奶油＋開心果，三種層次的口感很強。

嘻豆咖啡SillyBeans coffee
地址：深圳福田區新洲三街6號天都世紀103號
交通：深圳地鐵7號線沙尾站C出口步行351米
營業時間：08:00-19:00

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3. Moncafé：來深圳小故宮恰一杯咖啡

這家社區咖啡店整體風格很女性化，一抹故宮紅的牆體和滿院子的綠植，是美女開的店無疑了！

+1

推薦點單1：海棠果

一杯超級好打卡的飲品，海棠果寓意秋天果實豐收，刺梨凍原漿作為基地，味道酸酸甜甜的，再咬上一口酸甜脆爽的海棠果，滿滿初秋的味道。

推薦點單2：鹹摩卡

本來對它沒抱什麼希望，卻沒想到最後會是意外的好喝！鹹甜的口感搭配上醇香的咖啡，比例掌握得很好，一點都不違和。

Moncafé
地址：深圳福田區金地翠園5號
交通：深圳地鐵3/7號線石廈站C出口步行300米
營業時間：08:00-19:00

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4. 無限烘焙研究所：可以吃的裝飾品

這家在新洲小學對面的咖啡店原來是羅湖pure coffee開的，他家除了做咖啡外，還有各種德國鹼水麵包（Pretzel，又稱鹽味卷餅）。將鹼水麵包風乾後做成各種小飾品。擺放了很多鹼水麵包的周邊，就連店裏的時鐘都是用這些小配飾自製的。

+2

推薦點單1：香草拿鐵

獨特的奶味把苦澀的咖啡變得香醇濃厚，清新的香草芬香四溢，即便是不會品咖啡的人也會為她着迷吧。

推薦點單2：蛋白糖餅乾

脆脆的鹼水小餅乾搭配上入口即化的蛋白糖，真是神仙般的存在！隨着萬聖節的到來，他家把小餅乾都注入了萬聖節的靈魂，簡直深入我心，好想把所有的「可愛鬼」都帶回家。

無限烘焙研究所
地址：深圳福田區新洲九街13號
交通：深圳地鐵3/7號線石廈站F出口步行654米
營業時間：10:00-22:00

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5. 牛大吉咖啡：不務正業的咖啡店

牛大吉咖啡？是的，沒錯！就是那家賣牛肉的牛大吉，它居然開咖啡店了！分為上下兩層，二樓的窗户有獨特的視野，有種在自修室的既視感。

推薦點單：拿鐵

為了想要同時擁有兩個帶有牛大吉logo的杯子，特地點了一冷一熱。整體的甜度剛剛好，咖啡味明顯。冷飲很清爽，熱飲是秋冬的絕佳！

牛大吉咖啡
地址：深圳福田區明月社區石廈北一街3號締馨園BA座104A
交通：深圳地鐵3/7號線石廈站E出口步行379米
營業時間：08:00-20:00

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