美國槍擊3名巴勒斯坦裔學生案　被捕疑犯拒認企圖謀殺

美國佛蒙特州（Vermont）11月25日發生槍擊案，3名年約20歲巴勒斯坦裔學生於街中遇襲中槍。48歲白人疑犯伊頓（Jason J. Eaton）26日下午被捕，他27日對3項企圖謀殺罪名表示不認罪，暫時未知其犯案動機。法官下令關押，不得保釋。



地方和聯邦當局仍在調查此案，懷疑涉及仇恨動機。 警方指出，槍擊發生時，其中兩名受害者戴著阿拉伯頭巾。伊頓在佛蒙特大學（University of Vermont ）向他們開槍，然後逃去。警方又稱，疑犯所用的槍是幾個月前合法獲得。

截至27日，3名傷者仍然留醫。兩人傷勢穩定，1人傷勢嚴重。州檢察官喬治（Sarah Fair George） 在27日的新聞發布會上表示，雖然還未證據顯示當地仇恨犯罪有所增加，但此案明顯涉及仇恨行為。

這起槍擊事件發生之際，自10月7日以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間爆發血腥衝突以來，美國各地反伊斯蘭和反猶太主義事件增加。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland ）同日表示，司法部正在協助地方當局進行調查，任何人都不應活在致命暴力的恐懼之中。他又指出，自以巴10月7日爆發新一輪衝突以來，針對國內猶太裔、穆斯林和阿拉伯社區的威脅激增。

白宮表示，總統拜登（Joe Biden）對事件感到震驚，強調美國絕對不容許暴力或仇恨。