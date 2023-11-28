英媒：阿聯酋擬利用COP28促成化石燃料交易協議

阿聯酋被指計畫利用主辦聯合國氣候變遷大會（COP28）之便，安排與外國政府開會促成化石燃料交易。



英國廣播公司（BBC）星期一（11月27日）報道，氣候報告中心的記者獲得了阿聯酋COP28團隊在今年7月至10月間為大會主席賈比爾（Sultan AI Jaber）準備、與外國政府舉行會議的簡報。

其中，為與中國會面準備的「談話要點」稱，阿布達比國家石油公司「願意共同評估莫桑比克、加拿大和澳洲的國際液化天然氣機會」。

為與哥倫比亞、德國和埃及開會準備的簡報則表明，阿布達比國家石油公司「隨時準備」支持各國開發化石燃料計畫。

文件顯示，阿聯酋為與包括美國、英國和德國在內的20個國家的會談準備了談話要點，內容涉及國有再生能源公司馬斯達爾（Masdar）的商業機會。

COP28的發言人告訴法新社，BBC引用的文件 「不準確，COP28在會議中沒有使用過這些文件」。 「BBC在報告中使用未經核實的文件讓我們感到非常失望。」

負責COP28的聯合國氣候變化框架公約告訴BBC，主辦單位的「首要原則」是「公正的義務」。

氣候活動人士對化石燃料利益集團在COP28的影響力表示擔憂，並指出賈比爾是阿布達比國家石油公司和馬斯達爾的行政總裁。

賈比爾上週六（25日）在接受法新社採訪時為石油和天然氣行業等重排放行業進行了辯護。

他說：「每個人都需要成為這個過程的一部分，每個人都需要承擔責任，每個人都需要被問責。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

