支原體肺炎｜染疫是否會導致「白肺」？　印度專家：不需恐慌

中國國家衛生健康委員會（國家衛健委）11月26日稱，呼吸道疾病進入高發時期，個案以流感為主，此外還有個案由鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒引起。對於肺炎支原體，有印度專家指，民眾現時不需恐慌。什麼是支原體肺炎？是否會導致「白肺」？



支原體是介於病毒和細菌之間的一種微生物，是自然界中常見的病原體，肺炎支原體（Mycoplasma pneumoniae）是其中一種。由肺炎支原體所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區爆發。

《印度快報》（The Indian Express）27日稱，印度新德里因德拉布拉斯塔阿波羅醫院（Indraprastha Apollo Hospital）呼吸深切治療高級顧問尼基爾．莫迪（Nikhil Modi）指，肺炎支原體已存在很長時間，因此醫生可控制感染，所以民眾目前不需恐慌。

支原體肺炎：圖為2023年11月24日，中國民眾帶兒童前往北京一間兒童醫院求診。（Reuters）

感染肺炎支原體一定會患肺炎嗎？

感染肺炎支原體可引致急性呼吸道感染，大部份受到感染的人士會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛。香港衞生署20日發布的資訊顯示，只有5至10%感染肺炎支原體的病人會患上非典型肺炎。

只有肺炎支原體入侵人類的下呼吸道時，才可能出現支原體肺炎。兒童支原體肺炎最典型的症狀是發燒、咳嗽，咳嗽有一定特點，初期是陣發性、刺激性乾咳，隨着病情發展會出現咳嗽咳痰，部份症狀嚴重的兒童會出現氣喘、呼吸困難。

感染肺炎支原體會出現「白肺」嗎？

新華社22日稱，中國國家兒童醫學中心、北京兒童醫院呼吸一科主任徐保平表示，通常來說，「白肺」是指急性呼吸窘迫綜合症，主要發生在重症感染時，雙肺瀰漫性病變，其症狀和嚴重程度都與支原體肺炎不同。

她指有感染支原體肺炎的兒童肺部影像上顯示有一片白色，大多是一個肺葉或一個肺段感染所致，主要是由於氣道阻塞物或肺內炎性滲出引起的，但其他的肺葉大多數都是正常的，這和醫學上所說的「白肺」是兩個概念。

支原體肺炎：圖為2023年11月27日，中國民眾帶兒童前往北京一間兒童醫院求診。（Reuters）

病情嚴重會如何？

香港衞生署指，在感染肺炎支原體的人士中，部份人可能會出現包括肺炎、腦炎、腎功能受損、溶血性貧血在內的嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

徐保平說，如果家長發現兒童感染肺炎支原體後持續高燒、氣促、呼吸困難、胸痛、咳血，或精神差、頭痛、抽搐、頻繁嘔吐、不能進食，就應高度警惕，及時帶他們就醫。

有什麼治療方法？

香港衞生署表示，大部份輕微感染肺炎支原體的病人可自行痊癒，而出現肺炎或嚴重感染的病人，可用抗生素治療。

支原體肺炎：圖為2023年11月27日，中國民眾帶兒童前往北京一間兒童醫院求診。（Reuters）

有什麼預防方法？

肺炎支原體主要透過病人咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播，亦可透過直接接觸病人的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛染有病人分泌物的物件而間接傳播。

現時沒疫苗可預防肺炎支原體感染，民眾應採取一般預防呼吸道感染的措施，包括保持良好的個人衞生及環境衞生、保持室內空氣流通、避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方、高風險人士在人多地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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