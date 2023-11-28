英國跨性別少女連中28刀身亡　檢方：兩未成年犯熱衷暴力早有預謀

英國16歲跨性別少女布里安娜（Brianna Ghey）2月初被一男一女連刺28刀，身受重傷致死。兩名兇徒時年15歲，現正接受審訊。英媒11月28日引述檢方指，二人「熱衷」於談論暴力、虐待和死亡，事前早有預謀，更列出一份包括死者在內的4人目標名單。



英國廣播公司（BBC）28日報道，因年齡所限，二人名稱須被保密，分別稱為女童X及男童Y，前者來自沃靈頓（Warrington），後者來自利鎮（Leigh）。檢方從二人手機修復通訊紀錄發現，他們共同計劃殺害布里安娜的對話過程與犯案情況相符。

檢方指，X在2022年12月曾告訴Y，她正「着迷」於一個叫布里安娜的人，但對她並無感情。她把布里安娜的照片傳給Y後，Y質疑布里安娜的性別並發出辱罵。X在2023年1月更稱，已將布洛芬（Ibuprofen）藥片交給布里安娜，「數量應足以殺死她」。

圖為布里安娜（Brianna Ghey）遺照。（Facebook）

X持有一個用以聯絡目標「男童E」的虛假Instagram帳號，但遭到封鎖。她之後向Y表示，「如果我們明天找不到E，我們可以殺死布里安娜」。Y回覆稱，想知道布里安娜會像「男人或是女孩般尖叫」。

Y在1月1日向X傳送照片，指自己買了一把獵刀。檢方指，該獵刀正是殺害布里安娜的兇器。

布里安娜生理性別為男性，平常以女裝示人。她的遺體被兩名散步人士發現，當時面部朝下，身中28刀，頭、頸、胸、背均有刀傷。二人亦看到X及Y逃離現場。

圖為2023年11月27日，布里安娜（Brianna Ghey）親屬抵達曼徹斯特刑事法庭。（Reuters）

X、Y均否認謀殺或參與謀殺布里安娜，同時指責對方為兇手。檢方指，無論是誰對布里安娜施以致命一擊，二人都同樣有罪，因為他們「共同策劃並執行殺死布里安娜的計劃」。

兇徒2022年11月曾討論殺害一名被稱為「男童M」的目標。X提到，如果要殺死M，她有一把「非常鋒利的刀，如理髮師陶德（Sweeney Todd）所用的一樣」，X則回應說，希望在殺死M後保留「一些東西」，譬如「幾隻牙齒和一個眼球」。