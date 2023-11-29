被譽為「朝鮮新星女將軍」　金正恩女兒金朱愛即將接班？

朝鮮最近為慶祝軍事偵察衛星成功發射召開的幹部演講會上，將最高領導人金正恩的女兒金朱愛（又譯金珠愛或金主愛）稱為宇宙強國時代的「朝鮮新星女將軍」。分析指出，朝鮮此舉似乎在為金朱愛的個人偶像化鋪路。



美國自由亞洲電台星期二（11月28日）引述平壤市一名消息人士的話報道稱，為慶祝軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的發射成功，黨組織指導部上個星期四（23日）舉行演講會，出席者包括平壤市黨、國家保衛省和社會安全省幹部。

會上強調，「以最高尊嚴（最高領導人）的膽量完成了偵察衛星部署入軌，朝鮮正式開啟宇宙強國時代」，而「在朝鮮的新星女將軍帶領下，宇宙強國時代的未來將更加閃耀」。

消息人士透露，「朝鮮的新星」指的就是金朱愛。過去朝鮮宣傳國父金日成初期的革命活動時曾用過「朝鮮新星」一詞，但對領導人的孩子使用這一詞尚屬首次 。

最近出席道級（省級）幹部演講會的一名平安北道消息人士也透露：「黨中央領導層在會上宣傳成功發射軍事偵察衛星提升了朝鮮的國家地位。為此，全球將會敬仰最高領導人和朝鮮新星女將軍。最高領導人和朝鮮的新星守護着朝鮮的未來，黨幹部們應該要做到黨員和人民團結一心，為建設強盛大國努力。」

對此，朝鮮駐英前公使、韓國執政黨議員太永浩在臉書（Facebook）上寫道，朝鮮媒體過去僅以「尊重的子弟子女」或「親愛的子弟」來稱呼金朱愛。「如果朝鮮以衛星發射成功為契機，推進金朱愛的偶像化工作，意味着朝鮮領導層已經完成金朱愛的接班人程序。」

太永浩說，金正日因腦中風行動不便的消息傳開後，金正恩2009年初便被授予「金隊長」的稱號，朝鮮當局還突然逼民眾高唱《腳步》這首歌，推進金正恩的偶像化工作。「當時黨全體會議上沒有宣布金正恩為接班人，但朝鮮民眾看到金正恩被授予『金隊長』的稱號，察覺到接班程序已完成。」

據了解，《腳步》是歌頌金正恩的歌，早在金正恩還未正式接班時就為朝鮮民眾所熟知，歌詞暗示金正日已將繼承權授予金正恩。

不過太永浩也指出，將十幾歲的金朱愛與衛星發射成功掛鈎，全力打造偶像化領袖，難免讓人懷疑金正恩的健康出了問題才加速任命接班人。

2022年11月18日，金正恩現場執導新型洲際彈道導彈「火星-17型」試射時，金朱愛首次正式同框亮相。 當時朝鮮媒體稱為「親愛的子弟」，之後升級為「尊貴的子弟妹」。據韓國情報部門推測，金朱愛目前應該是10歲或11歲。