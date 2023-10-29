金正恩女兒有望接班？朝鮮高官公開場合對金朱愛「單膝下跪」惹議

朝鮮領導人金正恩多次攜約10歲的女兒金朱愛出席重要黨政和國家場合，且有傳言指朝鮮也下達更名令，要求同名朱愛的民眾「改名」，種種迹象均讓外界揣測金朱愛已被欽點為接班人。



近日金正恩親信、勞動黨軍政指導部部長朴正天更被拍下在公開場合對金朱愛「單膝下跪」說悄悄話，對此韓國認為不排除「金朱愛接班」的可能性。

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《韓聯社》報道，這張「朴正天向單膝跪地金朱愛」照片是9月9日建政75周年閱兵式上拍攝，韓國統一部部長金暎浩27日在國會國政監查會被問及政府如何看待有關「金朱愛是金正恩接班人」說法時回應，從當前來看，「不排除這種可能性」。

他表示，目前尚無法確認金正恩是否有兒子，從表面迹象上看，以金正恩為主導的朝鮮體制保持穩定，但朝鮮尚未將世襲政權制度化，因此本質上具有相當的不穩定性和脆弱性。

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《朝鮮日報》3月報道，韓國國家情報院認為，金正恩與夫人李雪主2009年結婚後，育有3名子女，第一胎於2010年生產，應該是兒子，但從來不曾曝光，外傳他可能有身體或精神方面問題，但無法證實。

而2013年生產的金朱愛是金正恩第2個孩子，第3個孩子於2017年生產，性別不確定。

不過金正恩1998年至2000年留學瑞士時的好友、瑞士廚師米卡耶羅（Joao Micaelo）告訴《自由亞洲電台》，「從沒聽說過關於他兒子的事情」。

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而多次訪問朝鮮的NBA前球星洛文（Dennis Rodman）也稱，他2012年與金正恩見面時，也見到了包括金正恩同父異母的姐姐金雪松在內的金家人，當中也不見金正恩的兒子。

朝鮮權力體系專家、美國海軍分析中心（CNA）主任高斯（Ken Gause）分析，金正恩可能沒有兒子，也可能是因有健康問題而有意隱瞞。

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