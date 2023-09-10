朝鮮領袖金正恩千女金朱愛禮賓規格「升呢」？韓國稱動機未明

韓國統一部分析稱，朝鮮在紀念建國75周年的閱兵式上，對領導人金正恩女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）提升了禮賓規格，但朝方這一更動的背後動機仍有待討論。



韓聯社報道，金正恩星期五（9月8日）在首都平壤金日成廣場舉行的「九九節」（即建政紀念日、國慶日）閱兵儀式，牽着女兒金朱愛入場後，與女兒一同排坐在主席台正中央。

統一部分析認為，朝鮮對金朱愛的禮賓規格較7個月前的閱兵式有所提升。

今年2月，金朱愛在建軍節閱兵式上，與母親李雪主、黨書記等人一同坐在主席團嘉賓席，位置與金正恩的座位仍保有一定距離。

▼從朝中社8日發布的照片可見，金朱愛在閱兵儀式期間坐在父親身邊，兩人不時笑着交談。

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統一部就此分析稱，與2月的閱兵式相比，金珠愛星期五的位子顯然更靠近金正恩，可見她所受到的禮賓待遇提升。不過，分析尚不能針對朝方禮賓安排的轉變，推斷背後的確切意圖，只稱將密切關注朝鮮動向。

這是繼金珠愛8月陪同金正恩參加「海軍節」日程後，時隔12天再次公開露面。當時統一部謹慎評價稱，朝鮮對金珠愛的禮賓規範正在形成。

另據韓國SBS電視新聞的早前報道，金珠愛和父親一同坐在主席台中央，展現出「二把手」的氣派。雖然現階段說接班人為時過早，但可看出金正恩正為金珠愛積蓄政治力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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