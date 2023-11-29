阿根廷候任總統米萊改信猶太教　美媒：全面靠攏以色列

由阿根廷極右派米萊（Javier Milei）領導的新政府，勢將成為阿根廷史上最親以色列的政府，而這正值許多其他拉丁美洲國家公開反對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）執意要消滅哈馬斯的計劃。



彭博社報道，一週前剛在總統選舉中勝出的米萊，星期一（11月27日）抵達紐約，開始他作為阿根廷候任總統的首次出訪。

米萊的第一站，是到紐約市皇后區一位著名正統猶太教拉比長眠的墓地。

他穿著一身黑衣，到猶太原教旨主義運動領導人——施內森（Menachem Mendel Schneerson，暫譯）——墓前憑吊。

這一象徵性的舉動，顯示這位即將上任的領導人致力於加深阿根廷與以色列的文化和政治關係。而在天主教的大本營拉丁美洲，多數國對以色列持中立甚至批評的立場。

圖為阿根廷候任總統米萊（Javier Milei）2023年11月25日拜訪紐約著名正統猶太教拉比施內森（Menachem Mendel Schneerson，暫譯）墓地。（Reuters）

米萊到墓園的行程，安排在他到華盛頓與美國官員或國際貨幣基金組織（IMF）官員會面之前。他的發言人說，米萊將皈依猶太教，上星期六（25日）參加了在布宜諾斯艾利斯舉行的猶太儀式，並得到一位猶太拉比的祝福。

目前還不清楚在天主教家庭長大的米萊何時改信猶太教。

現在距離米萊就職只剩下不到兩週的時間，但他還沒完成組閣。米萊把這次美國行稱為「精神」之旅，這是他自9月初以來第二次訪美。

阿根廷是南美洲最大的猶太人聚落，也是以色列在拉丁美洲的最大盟友。米萊多次說，他計劃訪問以色列，並將阿根廷大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷。

在1990年代後期擔任阿根廷副總統的魯考夫（Carlos Ruckauf）說，米萊本週的訪問反映了其政府的國際優先事項。

魯考夫說：「他這麼快就去美國，還發出要訪問以色列的訊號，米萊的外交政策已傳遞出非常明確的信息。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

