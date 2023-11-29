芒格逝世｜聯手縱橫投資界逾50載　股神巴菲特悼念「黃金拍檔」

巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）11月28日在網站上發布公告稱，投資大師、「股神」巴菲特（Warren Buffett）的黃金拍檔芒格（Charlie Munger）於當日在醫院「安詳地去世」，享年99歲。



澎湃新聞29日引述公告稱，「就在幾分鐘前，查理．芒格家族成員們告知巴郡哈撒韋公司，芒格今天早上在加州的一間醫院安詳地去世。」，芒格家人將按照他的指示處理所有事務。

巴郡CEO、「股神」巴菲特（Warren Buffett）在聲明中表示：「沒有查理的靈感、智慧和參與，巴郡不可能達到今天的地位。」

芒格出生於1924年1月1日，還有一個多月，他即將迎來自己的100歲的生日。芒格有「行走的百科全書」、「幕後智囊」、「最後的秘密武器」等稱呼。

2023年初，他的財富估計為23億美元——對許多人來說，這是一個令人瞠目結舌的數額，但比巴菲特估計超過1,000億美元的深不可測的財富要小得多。

在全球投資圈，芒格和巴菲特可謂是「神仙組合」。芒格比巴菲特大7歲，他們二人都在美國內布拉斯加州（Nebraska）的奧馬哈（Omaha）長大，這裡也是巴郡公司的總部。

1959年，芒格父親去世，他從洛杉磯趕回老家奧馬哈。對芒格早有耳聞的巴菲特找到芒格，邀請他與自己共進晚餐。此時的巴菲特，正在家鄉打理一間私人投資公司，並已在投資上有了一些成就和心得，兩人一見如故，但還沒有合夥做生意的打算。

美國股市在上世紀70年代陷入狂熱，這一時期，芒格和巴菲特在投資上的表現也大相徑庭：巴菲特在自己的股票還在上漲的情況下忍痛解散了全部合夥公司，進而逃脫了那場全球股災。而芒格的公司卻沒能倖免，1973至1974年，連續兩年出現接近31%的虧損，將公司前11年一半多的盈利抹掉了。所幸的是芒格頂住了壓力，堅持持股不動，終於在1975年迎來75%的盈利反彈。

看着自己的財富坐了趟「過山車」之後，芒格意識到自己沒有必要再單打獨鬥。於是，他在1975年清算了自己的合夥公司，將資金投入到了巴菲特的巴郡哈撒韋公司中。

「天上掉下個查理．芒格，打破我的撿煙頭投資舊習慣，指明新方向，設計路線圖，建立一家大而優的好企業，既有超級大規模，又有滿意高盈利。芒格和我是老鄉……我們從來沒有過一次爭吵。我們兩個意見出現分歧，芒格往往用這句話結束交談：『巴菲特，你再好好想想，就會同意我的看法，因為你是聰明的，我是正確的。』」巴菲特曾這樣說。

芒格與巴菲特一同制定了長期投資公司的哲學。在他們的管理下，巴郡從一間瀕臨倒閉的紡織廠轉變成如今的投資界巨頭。從1965年到2021年，巴郡股價的平均年升幅高達20.1%，幾乎是標準普爾500指數漲幅的兩倍。

芒格最後一次公開發言是在11月16日播出的消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目中，他對一篇質疑「股神」巴菲特內幕交易的稿件表態稱，巴菲特不可能用巴郡給自己賺錢。