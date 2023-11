芒格逝世｜給世人的錦囊「真正的價值投資要從40歲開始，要耐心」

當地時間週二(11月28日),巴郡在其子公司美國商業資訊網站上發布聲明表示,股神」巴菲特的拍檔、董事會副主席查理·芒格(Charlie Munger)的家人幾分鐘前告知公司,芒格於當天早上在加州的一家醫院中安詳去世,享年99歲。距離其100歲生日僅1個多月。



根據《福布斯》的數據,截至11月28日,芒格的身家為26億美元。芒格先生是一位智者,懷念他最好的方式就是實踐他的智慧。



「股神」巴菲特(左)及其商業搭檔芒格(右)。

「我的劍傳給能揮舞它的人」

芒格道:「我這裡有三條錦囊:第一,與其把時間與精力花在購買廉價的爛公司上,不如以合理的價格投資一些好企業。第二,如果一家公司的成長性夠好,即便股價高一點,也是值得買的。第三,投資股票,不僅是買的這家公司的產業機會、產品與商業模式,更重要的是這家公司的管理階層是否是一群有抱負、善管理的人,如果是的話,即使價格再高出2-3倍,也是便宜的價格。」

芒格說「真正的價值投資要從40歲開始」。對一般人來說,太年輕了,知識、閱歷、財富的累積都不足以讓我們從事價值投資。即使40歲你明白了價值投資的道理,即使你只有本金10萬,你追求10年10倍的目標,如果你能活到80歲(中國2018年人均預期壽命是77歲),投資到70歲,你將有1億元的資金,可以過著富裕快樂的晚年!(健康長壽很重要)

世俗社會裡,透過乾淨的賺錢方式成為富豪來證明乾淨賺錢成為富豪是可能的。芒格的典型給了我們指引。雪球用戶憤怒的小鳥S曾寫道:

1、性格。耐心和求知欲的重要性。

成功的投資因素之一是性格——大多數人總是按捺不住,或總是擔心過度。成功意味著你要非常有耐心,然而又能夠在你知道該採取行動時出手,你吸取教訓的來源越廣泛,而不是只從自己的槽糕經驗中學到教訓,你就能變得越來越好。

怎樣培養那種毫不急躁的性情,光靠性格是不夠的,你需要在很長的時間裡擁有大量的求知慾望。

你必須有濃厚的興趣去弄清楚正在發生的事情背後的原因。如果你能長期保持這種心態,你專注於現實的能力就會提高。如果你沒有這種心態,即使你有很高的智商,也注定失敗。

2、集中投資。

芒格投資風格有名稱——集中投資。我們的遊戲是,當好項目出現時,我們必須能夠認出來,因為好項目並不常出現。機會只會眷戀有準備的人。

好的投資項目很難得,所以要把錢集中投在幾個項目上,這在芒格看來是很好的主意。投資界有98%的人不這麼想,而我們一直是這麼做的。我們的投資規則就是等待好球的出現。

很少有人借鏡我們的方法。採用集中投資策略的公司略有增加,但真正增加的是無限地使用投資顧問來建議資產如何配置。也許有2%的人會走進我們的陣營,剩下的98%繼續信奉他們聽來的道路。這使芒格風格將永遠成為少數派。

如何面對投資中的巨大回撤?

損失是不可避免的。相反,應該專注於確保沒有把自己會被迫賣出的境地。如果你知道股票曾經跌幅超過50%,這種情況無疑將來還會發生,請確保你未來能面對和承擔這樣的情況。

本文譯自《Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments》第十四章:芒格如何正確看待投資中的回撤。

這個章節的內容描述了一個略帶殘酷的現實市場,這就是無論是一個長期向上的市場還是一個長期向上的公司都難免會經歷大幅的向下波動,這和我們當下所處的市場環境是何其的相似。

而在遭受市場損失時如何從容面對,對於任何投資者而言都是相當不易的。芒格作為偉大的投資導師,他的親身經歷給了我們很好的借鑒,如何真的擁有耐心、守紀以及即使遭受損失和身處逆境也不會瘋掉的能力。

學會承受損失,你需要有耐心、守紀以及即使遭受損失和身處逆境也不會瘋掉的能力。 查理.芒格,2005

毫無疑問,Netflix、亞馬遜和Google是過去十年中最成功的三家公司。他們的產品深刻地改變了我們生活方式,如果他們的股東能夠長期堅持持有他們的股票,這些股東也將獲得龐大的投資收益。

然而,最古老的一條金融法則之一就是收益永遠與風險相伴。如果你想要獲得龐大的投資利益,你也注定要承擔相伴而來的風險。

自1997年首次上市以來,亞馬遜股價漲幅高達38600%,相當於年複合收益率35.5%。這意味著初始1000美元的投資到今天將變為387,000美元。但實際上在過去20年中,要真的將這1000美金變成387,000美元的難度不容小覷。歷史上,亞馬遜的股價曾有三度跌幅超過50%。第一次是從1999年12月到2001年10月,它跌去了95%的市值。在那段時間內,初始假設的1,000美元投資將會從54,433美元的高點下跌至3,045美元,損失51,388美元。

這也就是為什麼會說能夠買入並持有一個長期的贏家其實並不簡單。也許你確實知道「亞馬遜將會改變世界」,但即便如此,也不會使投資變得更容易。

另一家革命性的公司Netflix,自2002年5月上市以來的複合報酬率為38%。但實現這個收益也幾乎超出了人所能承受的投資紀律。Netflix的股價曾有四次跌幅超過50%,其在2011年7月至2012年9月間跌幅超過82%。這相當於初始投資的1,000美元漲到36,792美元,然後萎縮到6,629美元。投資者真的能夠忍受他們的初始投資回撤三十多次嗎?特別是500%收益在短短14個月內煙消雲散!

Google是這三家公司中最年輕的公司(編按:亞馬遜成立於1994年7月,Netflix成立於1997年8月,Google成立於1998年9月),自2004年上市以來的年複合報酬率為25%。他為投資者提供了一個比持有亞馬遜或Netflix更好的投資體驗。谷歌的股價只有一次跌幅超過50%,就是在2017年11月至2018年11月間跌幅達65%。

當他的股價大幅回撤時,很多投資都無法忍受這段時期。在這264天內,Google的換手量達到8450億美金,而當時Google的平均市值不到1530億美金。也就是說,這段時間內股票被換手了5.5次,這使許多投資者失去了未來八年能夠獲得515%回報的機會。

巴郡年度股東大會:圖為2021年5月1日,美國巴郡董事長巴菲特(左)與巴郡副董事長芒格(右)在洛杉磯出席巴郡的年度股東大會。(Reuters)

芒格從來沒有對投資亞馬遜、Netflix、Google這類公司感過興趣。但他長期投資過的那些讓他獲得巨大投資收益的公司也曾在短時間內出現過巨大的回撤。芒格,巴郡公司的副董事長,以作為華倫巴菲特的長期合作夥伴而聞名。他那些富有智慧和哲理的名言被統稱為芒格主義。

他喜歡用不同的思考方式從多個角度思考問題,他的名言之一是「如果知道我會死在哪裡,那我將永遠不去那個地方」。在2002年巴郡股東大會上他說「人們算太多、想太少」。

投資人從過往歷史中可以學到的最好一條經驗就是:沒有壞時光就沒有好時光。在一段長期的投資中往往蘊含著短期階段性的大幅損失。如果你不能接受短期的損失,那你很難收穫長期的市場回報。芒格說過:

如果你對於在一個世紀內發生兩三次或更多次市場超過50%下跌不能泰然處之,你就不適合做投資,而和那些具有能理性處理市場波動的投資者相比也只能獲得相對平庸的投資收益。

芒格老先生在《在南加州大學畢業典禮上的演講》的最後說了一句話:「我希望這些老人的廢話對你們來說是有用的,最後想用《天路歷程》中那位真理劍客年老之後唯一可能說出的話來結束這次演講:「我的劍傳給能揮舞它的人。」芒格老先生在《在南加州大學畢業典禮上的演講》的最後說了一句話:「我希望這些老人的廢話對你們來說是有用的,最後想用《天路歷程》中那位真理劍客年老之後唯一可能說出的話來結束這次演講:「我的劍傳給能揮舞它的人。」

芒格老先生在《在南加州大學畢業典禮上的演講》的最後說了一句話:「我希望這些老人的廢話對你們來說是有用的,最後想用《天路歷程》中那位真理劍客年老之後唯一可能說出的話來結束這次演講:「我的劍傳給能揮舞它的人。」

本文原載於雪球(ID:xueqiujinghua),不代表香港01之立場