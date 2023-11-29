維珍航空可持續燃料航班飛越大西洋　成商用客機首例

英國維珍航空公司（Virgin Atlantic）一架使用100%可持續航空燃料（Sustainable aviation fuel，又稱生物航煤）的客機11月28日完成飛越大西洋的航程。這是首次有商用客機以100%可持續航空燃料完成長途飛行。



維珍航空的波音787（Boeing 787）勞斯萊斯（Rolls-Royce）特倫特1000（Trent 1000）引擎客機28日完成倫敦至紐約的航程。

機上載有維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson），沒載付費乘客或貨物。

在這航程結束後，剩下的可持續航空燃料會被全部排出，引擎經過測試後將使用常規燃料，並用常規燃料令飛機飛返倫敦。

維珍航空表示，這航程所用燃料主要從廢棄食用油和動物脂肪提取，混合以被丟棄的粟米為原料製成的合成芳烴（aromatic hydrocarbons）煤油。

可持續航空燃料此前通常和傳統航空煤油混合後供飛機使用。路透社28日稱，航空業約佔全球碳排放的2%至3%，可持續航空燃料可降低碳排放，但成本高昂，目前在全球航空燃料消耗中僅佔不到0.1%。