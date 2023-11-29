美媒：美國眾議院準備阻擋國防法案中管制對華投資條款

知情人士說，參與協商工作的美國國會眾議員準備放棄利用年度國防政策法案來加強美國管制對中國科技投資的計劃。



彭博社引述知情人士報道，眾議院金融服務委員會主席麥克亨利（Patrick McHenry）形同阻擋一項要求企業在包括中國在內國家進行特定投資須知會美國政府的條款。此修正條款吻合總統拜登（Joe Biden）的行政命令，即限制高科技業在中國大陸的資本支出。

參議院以壓倒性多數通過此議案，並納入國防法案的條款，但在眾議院遭到麥克亨利的強烈反對。麥克亨利長久以來反對設下廣泛的投資限制，但支持針對個別公司設限。這位北卡羅來納州（North Carolina）共和黨人不僅擔任有影響力的主席，而且還在制定國防法案最終版本的委員會中佔有一席之地。

「我不會說該法案已經遭擋下，但麥克亨利主席的立場非常堅定，我支持這個立場。」肯塔基州（Kentucky）共和黨籍眾議員安迪．巴爾（Andy Barr）另外起草一項法案，只針對個別中國公司制裁。

眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，他將繼續與麥克亨利合作，但必要的管制工具可能是他自己與委員會民主黨領袖、眾議員米克斯（Gregory Meeks）的獨立對外投資法案。

麥考爾早些時候曾建議將麥克亨利支持的制裁提案與參議院修正案的更強版本結合起來。該修正案實際上限制對外投資，而不僅僅是要求企業通知。他與米克斯的法案定11月29日提交給委員會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

