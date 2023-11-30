俄媒：俄羅斯擬規定入境外國人簽協議　承諾不批評俄政府

俄羅斯內政部正擬定新規定，要求進入俄羅斯的外國人在抵境時簽署一份「忠誠協議」，保證不批評俄羅斯向烏克蘭發動攻勢。



法媒11月29日引述塔斯社（TASS）的報道稱，俄羅斯當局計劃推行的新規中，外國人須「同意在入境俄羅斯時，遵守為保護俄羅斯國家利益而制定的禁令」，並同意「不以任何形式詆毀俄羅斯聯邦政府的外交和國內政策」。

這意味着外國人必須遵守禁止批評俄烏衝突的嚴格法律，並且不得發表有關同性戀、雙性戀和跨性別群體（LGBTQ）的正面言論。

相關草案也規定外國人不能「扭曲」蘇聯在二戰中所扮演角色的「歷史真相」。

據塔斯社報道，這項提案很快將提呈給俄羅斯聯邦會議國家杜馬（下議院）審議。但這份文件並沒有表明違例者將面對怎麼樣的懲罰。

克里姆林宮拒絕對此置評。

俄羅斯2024年舉行總統選舉，當局對反對派進行史無前例的鎮壓，預計總統普京（Vladimir Putin）很可能贏得下屆選舉延續對俄羅斯的統治至2030年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

