美國起訴一男子　涉與印度政府人員企圖殺害錫克教分離主義者

美國司法部宣布就一宗僱兇在美境內謀殺美籍錫克教分離運動領袖未遂事件向一名印度公民提出指控。



俄衛網11月30日引述公告指出，僱兇者是在一名印度政府僱員的指示下行動的。

僱兇者名叫古普塔（GUPTA），現年52歲，被指控僱兇謀殺，最高可被判處10年監禁，以及串謀實施僱兇謀殺，最高10年監禁。

公告指出：「根據美國與捷克的雙邊引渡條約，捷克當局於2023年6月30日逮捕並拘禁古普塔。」

美國檢察官達米安·威廉姆斯說，被告涉嫌串謀在美國紐約暗殺「一名公開主張為錫克教徒建立主權國家的印裔美國公民」。

公告稱，一名化名為CC-1的印度政府僱員今年5月份前後招募古普塔來策劃這宗暗殺，古普塔請人協助僱兇，但聯繫到的人是一名美國緝毒局線人CS，後者為他介紹的殺手實為美國緝毒局臥底US。CC-1同意為這宗暗殺向US支付10萬美元。

公告指出，2023年6月18日前後在加拿大不列顛哥倫比亞省被蒙面槍手殺害的加拿大公民、錫克教人士哈迪普·辛格·尼賈爾與美國紐約暗殺目標相識；尼賈爾遇害次日，古普塔對「US」說尼賈爾也曾是他們的暗殺目標，並且他們「有很多目標」。

加拿大總理特魯多9月曾公開指控印度政府與尼賈爾遇刺有關，兩國關係隨之緊張。