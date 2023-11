美國錫克教分離主義者傳成暗殺目標　白宮稱已向印度政府提出問題

有媒體指美國一名錫克教分離主義者成為暗殺目標,美國當局早前瓦解該宗暗殺陰謀,並向印度政府發警告。美國白宮11月22日回應記者時表示,正以極其嚴肅態度對待事件,並已向印度政府「最高層」提出此問題。這是繼加拿大之後,印度政府近期再次捲入其他國家的暗殺風波。



英國《金融時報》引述消息人士報道,被暗殺目標為擁有美國和加拿大雙重國籍的Gurpatwant Singh Pannun,他是美國一個錫克教組織的法律顧問,該組織推動錫克教獨立運動。

報道指出,在加拿大知名錫克教領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar)6月在溫哥華被殺後,美國向部份盟友通報有關Gurpatwant Singh Pannun的案件。不過,消息人士未交代細節,但指美方擔心印度政府參與其中,已向對方發出「警告」。

拜登與莫迪會面:U.S. President Joe Biden and India's Prime Minister Narendra Modi talk during a meeting with senior officials and CEOs of American and Indian companies in the East Room of the White House in Washington, U.S., June 23, 2023. (REUTERS)