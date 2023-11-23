美國錫克教分離主義者傳成暗殺目標　白宮稱已向印度政府提出問題

有媒體指美國一名錫克教分離主義者成為暗殺目標，美國當局早前瓦解該宗暗殺陰謀，並向印度政府發警告。美國白宮11月22日回應記者時表示，正以極其嚴肅態度對待事件，並已向印度政府「最高層」提出此問題。這是繼加拿大之後，印度政府近期再次捲入其他國家的暗殺風波。



英國《金融時報》引述消息人士報道，被暗殺目標為擁有美國和加拿大雙重國籍的Gurpatwant Singh Pannun，他是美國一個錫克教組織的法律顧問，該組織推動錫克教獨立運動。

報道指出，在加拿大知名錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在溫哥華被殺後，美國向部份盟友通報有關Gurpatwant Singh Pannun的案件。不過，消息人士未交代細節，但指美方擔心印度政府參與其中，已向對方發出「警告」。

拜登與莫迪會面：U.S. President Joe Biden and India's Prime Minister Narendra Modi talk during a meeting with senior officials and CEOs of American and Indian companies in the East Room of the White House in Washington, U.S., June 23, 2023. （REUTERS）

知情人士表示，美方對印度的抗議，是在印度總理莫迪6月高調訪問美國之後。除了外交警告之外，美國聯邦檢察官已在紐約地方法院，向至少一名涉嫌策劃陰謀的人提出起訴，但起訴書已被保密。美國司法部正考慮是否公開起訴內容，抑或等到加拿大完成對尼賈爾謀殺案的調查後才作決定。知情人士透露，案件另一個複雜元素是，其中一名涉案者據指已離開美國。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）22日被記者問及有關報道，她指印度當局對事件「表示驚訝」，稱這種活動不符他們政策。印度政府正在調查事件，料未來幾天對此發表回應。美國已向對方表達期望，即對相關人士追究責任。 印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）也被問到相關報道，他指華府分享了「一些意見」，印度相關部門正在調查。

與此同時，印度國家調查局（NIA）20日公布，已對 Gurpatwant Singh Pannun 提起訴訟，指對方恐嚇不讓印度航空（Air India）營運，並向乘客警告指或有生命危險。

今年9月， 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）就該國的尼賈爾被殺案，要求印度政府正視及調查，觸發兩國外交風波，當時印度政府否認涉案。