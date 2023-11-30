以巴衝突︱獲釋人質家屬：哈馬斯毆打恐嚇婦孺　迫看暴力影片

巴勒斯坦激進組織哈馬斯近日釋放了手中的數十名以色列婦孺，獲釋人質的家屬稱，他們這期間遭到毆打、死亡威脅，並被迫只能輕聲說話等。



以色列說，哈馬斯在10月7日的襲擊中擄走約240人。以哈自上周五（11月24日）上午在加沙地帶暫停戰鬥，以便交換人質和囚犯，至少有60名以色列人已在協議下獲釋。

路透社報道，以色列精神創傷中心主任布羅姆（Danny Brom）說，有些獲釋人質需要接受治療，但其他人不需要。他指出，許多人需要的是傾訴，「恢復他們的控制感（sense of control」。

「經歷這些恐怖事情的人沒有生病……他們須面對現實，需要空間、時間和溫暖的環境，而這不一定是在醫療環境中。」

圖為載有遭哈馬斯擄走人質的車輛2023年11月30日駛進以色列奧法基姆（Ofakim）。（Reuters）

一些獲釋人質的家屬透露，人質在加沙遭到毆打。

科恩（Deborah Cohen）告訴法國商業調頻電視台（BFM），她12歲的侄兒和其他人在抵達加沙時遭到加沙平民毆打。綁架者還強迫侄兒觀看哈馬斯犯下暴力行徑的影片。「當有孩子在那裡哭泣時，他們就用武器威脅孩子們，讓他們安靜下來。他們一到加沙，所有的人、平民都在毆打他們……我們說的是一個12歲的小孩。」

9歲女童埃米莉．漢德（Emily Hand）在獲釋後，說話變得特別小聲。她的父親托馬斯．漢德（Thomas Hand）告訴美國有線新聞網絡（CNN）：「我必須把耳朵貼近她的口才聽到她說什麼。被囚期間，她被告知不能發出任何聲音。你可以在她的眼神中看到恐懼。」

艾米麗的母親在哈馬斯10月7日突襲以色列當天遭殺害，艾米麗獲釋後才得知這個消息。托馬斯說：「昨晚她哭得滿臉通紅，怎麼也停不下來。她不想要任何安慰，我猜她已經忘了如何安慰自己。她鑽進被窩裡，蓋着自己，靜靜地哭泣。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

